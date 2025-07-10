Названы неактуальные стрижки, о которых пора забыть. "Добавляют" возраст и давно не в моде

Классическое каре с четким срезом

Такая стрижка была на пике популярности в 2010-х, но сегодня выглядит слишком "искусственно". Прямой и тяжелый срез без объема делает черты лица жестче и добавляет лет. Вместо него лучше выбирать градуированное каре с легкими слоями и "подвижными" кончиками.

"Шапочка" или слишком геометрический боб

Такие стрижки выглядят слишком технично, особенно без правильной укладки. Они редко подходят взрослым женщинам, так как акцентируют на щеках и подбородке. Мягкие силуэты сейчас актуальнее "идеальных линий". К тому же геометрический боб почти всегда ассоциируется с так называемыми "студийными" стрижками, которые делают только моделям и только для экстравагантных фотосессий.

Слишком тонкая "челка"

Тонкая челка, особенно если она уложена полумесяцем, давно вышла из моды. Она делает лоб более узким, а образ "тяжелым" и несколько провинциальным. К тому же стрижки с челкой идут далеко не всем, а если она еще и тонкая - то просто "добавит" 10-15 лет. Если хочется челку, то лучше попробовать вариант "шторки".

"Ступеньки" в стиле 2000-х

Стрижки с выраженными "лесенками" у лица ассоциируются с эрой пинок и начесов. Они не имеют ничего общего с современным натуральным стилем и часто делают волосы менее густыми на вид. Вместо них лучше отдать предпочтение мягким слоям без сильного контраста.

Слишком короткий каскад с большой разницей в длине

Такие стрижки трудно носить без постоянной укладки. Они "разбивают" силуэт головы и могут визуально изменить пропорции лица не в лучшую сторону. Короткий каскад ассоциируется с прошлым, поэтому визуально делает вас старше. Вместо него подойдет легкая многослойность, которая создает объем без агрессивных переходов.

Трендовые прически лета 2025 - чем заменить неактуальные стрижки

Сейчас в моде естественность, легкость и легкая "небрежность". Круто смотрятся мягко подстриженные волосы, которые не требуют жесткого стайлинга. И среди трендовых причесок есть несколько вариантов, которые легко адаптируются под любой стиль: