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Неон больше не в моде: что советует носить Андре Тан в 2025 году

Среда 09 июля 2025 16:58
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Неон больше не в моде: что советует носить Андре Тан в 2025 году Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился главными модными трендами лета 2025. В центре внимания - пастельные оттенки, ретро-кеды, приталенные силуэты и акценты с животным принтом. А вот неон, скинни и оверсайз - уже давно не в моде.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его Instagram.

Актуально: пастельные оттенки

Неактуально: неон

Пастельные цвета всегда смотрятся деликатно и дорого. Они мягко подчеркивают загар и подходят ко всему.

"А вот неон... Его эра осталась где-то в 2019. Его сложно стилизовать, он режет глаз и быстро надоедает", - отметил Андре Тан.

Неон больше не в моде: что советует носить Андре Тан в 2025 году

Андре Тан рассказал про то, что актуально летом 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Актуально: ретро-кеды или минимализм

Неактуально: массивные кроссовки

Легкие ретро-модели или минималистичные кеды легко сочетаются с шортами, платьями, джинсами.

А вот массивным кроссовкам лучше дать отдохнуть на полках. В 2025 году минимализм и элегантность - это стиль!

Неон больше не в моде: что советует носить Андре Тан в 2025 году

Андре Тан назвал тренды и антитренды лета 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Актуально: джинсы и штаны клеш

Неактуально: джинсы скинни

Клеш средней или высокой посадки делает ноги длиннее, придает образу движения. Прекрасно работает с обувью на каблуке и без.

"Скинни - точно нет. Они сильно обтягивают фигуру и давно не в тренде", - подчеркнул Тан.

Неон больше не в моде: что советует носить Андре Тан в 2025 году

Андре Тан рассказал, какой фасон джинсов в тренде (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Актуально: приталенные силуэты

Неактуально: оверсайз

Акцент на талии, легкий объем - это и женственно, и современно. Пальто, жакеты, приталенные платья подчеркивают фигуру.

Огромные плечи, мешковатые вещи, которые "съедают" твою фигуру, лучше избегать.

Неон больше не в моде: что советует носить Андре Тан в 2025 году

Андре Тан показал, что носить в 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Актуально: одна вещь или аксессуар в образе с животным принтом

Неактуально: весь образ из вещей с животными принтами

Принт змеи, зебры, коровы выглядит стильно, когда это акцент в образе. Но если в образе сразу платье, туфли и сумка в леопарде - это уже перебор.

"Один акцент - да, полный лук - точно нет", - подытожил Тан.

Неон больше не в моде: что советует носить Андре Тан в 2025 году

Тан показал, что носить в 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Что делать с вещами, которые уже не в моде

Тренды меняются каждый сезон, но это не значит, что нужно немедленно выбрасывать все, что больше не на пике популярности. Вот несколько разумных вариантов.

Пересмотрите гардероб и оставьте базу

Даже вещи, которые не в тренде могут иметь ценность как базовые или универсальные. К примеру, если оверсайз пальто хорошо на вас сидит, его можно оставить и комбинировать с новыми акцентами.

Вещи можно перешить или обновить

Скинни-джинсы можно укоротить и сделать шорты. Большое пальто можно перешить в мастерской. А еще добавить модный ремень или аксессуар, и вещь заиграет по-новому.

Передавайте вещи дальше

Если вещи и обувь в хорошем состоянии - передайте их родственникам, подруге или на благотворительность. В Украине многие фонды принимают одежду для ВПЛ и малоимущих.

Сдайте вещи на переработку

Некоторые бренды (например, H&M, VOVK) принимают одежду для переработки. Так вы уменьшите количество"модного" мусора и поддержите осознанное потребление.

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