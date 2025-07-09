Эта юбка - тренд лета 2025: как ее носит Лилия Ребрик
Этим летом в моде легкость, комфорт и женственность - и телеведущая Лилия Ребрик точно знает, как это все соединить. В новом образе она продемонстрировала юбку, которая уже претендует на звание главного тренда сезона.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию знаменитости в Instagram.
Какой образ выбрала Лилия Ребрик
Футболка
Для повседневного лука ведущая и актриса выбрала светло-желтую футболку с надписями. Отметим, что такой оттенок еще называют Butter Yellow (цвет сливочного масла), и он является трендом весенне-летнего сезона.
Юбка
Белая плиссированная мини-юбка в теннисном стиле. Такая юбка является ключевым элементом стиля преппи и придает образ девичьей легкости и спортивной элегантности. Желтые или золотистые полоски по краю юбки гармонируют с цветом футболки.
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Обувь
Свой лук она дополнила белыми массивными ботинками на грубой подошве. Эта обувь придает образу современности и немного контрастирует с "милой" юбкой, внося элемент спортивного шика.
Аксессуары
Солнцезащитные очки круглой формы со светлыми линзами, придающие образу стильности и игривости.
Большая светлая сумка-шопер, висящая на плече, подчеркивает практичность и непринужденность.
Лилия Ребрик показала тренды лета 2025 (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Стиль
Этот образ Лилии Ребрик идеально вписывается в стиль casual chic с выразительными элементами sporty chic и preppy. Он сочетает в себе комфорт спортивной одежды с элегантностью и игривостью, создавая свежий, молодежный и динамичный вид, отлично подходящий для повседневной носки летом.
Почему короткая юбка плиссе - тренд лета 2025
Плиссированная мини-юбка в теннисном стиле - тренд лета 2025 года по нескольким модным причинам, сочетающим ностальгию, удобство и актуальные силуэты. Вот главные объяснения.
Спортивный шик возвращается
Мода на athleisure (сочетание спорта и повседневного стиля) снова набирает обороты. Теннисная мини-юбка прекрасно вписывается в этот тренд: она выглядит спортивно, но в то же время женственно и стильно.
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Ностальгия по 2000-м
Y2K-эстетика (мода начала 2000-х) - все еще в тренде. А плиссированные юбки, которые когда-то носили Бритни Спирс, Пэрис Хилтон и героини "Сплетницы" - это прямая ссылка на тот период. Современные модницы активно переносят эти образы в 2025 году.
Легкость и комфорт в жару
Мини-длина + легкий материал = идеальное решение для жаркого лета. Плиссировка придает объем и подвижность, а короткая длина позволяет коже "дышать".
Универсальность
Такая юбка легко комбинируется с:
- оверсайз-футболками
- кроп-топами
- рубашками
- свитшотами (для вечера или прохладного дня)
- кедами, балетками или даже босоножками.
Акцент на ноги
В 2025 году модные тенденции снова акцентируют внимание на ногах: мини возвращается, вытесняя макси. Теннисная мини-юбка - именно тот формат, который попадает в тренд.
Лилия Ребрик показала самую модную юбку (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Вас также может заинтересовать
- Кристина Решетник показала, как стильно одеваться летом 2025
- Ярослава Магучих показала стильный летний образ с юбкой
- 6 идей, что носить в жаркую погоду.