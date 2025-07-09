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Эта юбка - тренд лета 2025: как ее носит Лилия Ребрик

Среда 09 июля 2025 07:15
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Эта юбка - тренд лета 2025: как ее носит Лилия Ребрик Лилия Ребрик (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Этим летом в моде легкость, комфорт и женственность - и телеведущая Лилия Ребрик точно знает, как это все соединить. В новом образе она продемонстрировала юбку, которая уже претендует на звание главного тренда сезона.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию знаменитости в Instagram.

Какой образ выбрала Лилия Ребрик

Футболка

Для повседневного лука ведущая и актриса выбрала светло-желтую футболку с надписями. Отметим, что такой оттенок еще называют Butter Yellow (цвет сливочного масла), и он является трендом весенне-летнего сезона.

Юбка

Белая плиссированная мини-юбка в теннисном стиле. Такая юбка является ключевым элементом стиля преппи и придает образ девичьей легкости и спортивной элегантности. Желтые или золотистые полоски по краю юбки гармонируют с цветом футболки.

Эта юбка - тренд лета 2025: как ее носит Лилия Ребрик

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Обувь

Свой лук она дополнила белыми массивными ботинками на грубой подошве. Эта обувь придает образу современности и немного контрастирует с "милой" юбкой, внося элемент спортивного шика.

Аксессуары

Солнцезащитные очки круглой формы со светлыми линзами, придающие образу стильности и игривости.

Большая светлая сумка-шопер, висящая на плече, подчеркивает практичность и непринужденность.

Эта юбка - тренд лета 2025: как ее носит Лилия Ребрик

Лилия Ребрик показала тренды лета 2025 (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Стиль

Этот образ Лилии Ребрик идеально вписывается в стиль casual chic с выразительными элементами sporty chic и preppy. Он сочетает в себе комфорт спортивной одежды с элегантностью и игривостью, создавая свежий, молодежный и динамичный вид, отлично подходящий для повседневной носки летом.

Почему короткая юбка плиссе - тренд лета 2025

Плиссированная мини-юбка в теннисном стиле - тренд лета 2025 года по нескольким модным причинам, сочетающим ностальгию, удобство и актуальные силуэты. Вот главные объяснения.

Спортивный шик возвращается

Мода на athleisure (сочетание спорта и повседневного стиля) снова набирает обороты. Теннисная мини-юбка прекрасно вписывается в этот тренд: она выглядит спортивно, но в то же время женственно и стильно.

Эта юбка - тренд лета 2025: как ее носит Лилия Ребрик

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ностальгия по 2000-м

Y2K-эстетика (мода начала 2000-х) - все еще в тренде. А плиссированные юбки, которые когда-то носили Бритни Спирс, Пэрис Хилтон и героини "Сплетницы" - это прямая ссылка на тот период. Современные модницы активно переносят эти образы в 2025 году.

Легкость и комфорт в жару

Мини-длина + легкий материал = идеальное решение для жаркого лета. Плиссировка придает объем и подвижность, а короткая длина позволяет коже "дышать".

Универсальность

Такая юбка легко комбинируется с:

  • оверсайз-футболками
  • кроп-топами
  • рубашками
  • свитшотами (для вечера или прохладного дня)
  • кедами, балетками или даже босоножками.

Акцент на ноги

В 2025 году модные тенденции снова акцентируют внимание на ногах: мини возвращается, вытесняя макси. Теннисная мини-юбка - именно тот формат, который попадает в тренд.

Эта юбка - тренд лета 2025: как ее носит Лилия Ребрик

Лилия Ребрик показала самую модную юбку (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

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