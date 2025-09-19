Google добавила Gemini прямо в Chrome: что изменится в браузере

Компания Google объявила о внедрении искусственного интеллекта Gemini в браузер Chrome для Mac и ПК. Первым новую функцию получат пользователи в США. Gemini сможет упрощать и разъяснять сложную информацию прямо на веб-страницах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors , посвященный новостям о продукции Apple.

Новые возможности Gemini в Chrome

В правом верхнем углу Chrome появится небольшой значок Gemini, при нажатии на который можно будет выбрать опцию "узнать больше о странице" или "изучить тему". По умолчанию интерфейс Ask Gemini будет отвечать на вопросы, связанные с текущей открытой вкладкой.

ИИ в Chrome сможет работать сразу с несколькими вкладками - например, сравнивать информацию с разных сайтов или создавать ее краткое резюме. Gemini также интегрируется с приложениями Google, включая Calendar, YouTube и Maps. Это позволит находить нужный момент в видео, назначать встречи или планировать поездки, не покидая веб-страницу.

Позже в этом месяце в адресной строке Chrome появится новый режим AI Mode, который позволит задавать длинные и сложные поисковые запросы.

Как Gemini может работать с открытыми вкладками (gif: Google)

Gemini также сможет запоминать посещенные сайты, что упростит повторный поиск нужных ресурсов. Кроме того, Google расширяет защиту Safe Browsing, чтобы блокировать сайты с фальшивыми предупреждениями о вирусах или поддельными "розыгрышами", которые используются для фишинга.

В ближайшие месяцы Gemini в Chrome получит расширенные "агентные" возможности: он сможет выполнять за пользователя рутинные задачи - например, заказать продукты или записать к парикмахеру. Пользователь указывает задачу, а ИИ самостоятельно выполнит ее на веб-страницах.

Google также планирует добавить Gemini в приложение Chrome для iOS - релиз состоится в ближайшее время.