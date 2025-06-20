Как удалить сохраненные пароли из Chrome, Safari и других браузеров, чтобы не стать жертвой взлома
Масштабная хакерская атака привела к утечке более миллиарда паролей. Встроенные менеджеры, как правило, не обеспечивают должного уровня защиты и могут быть уязвимы при взломе устройства.
О том, как удалить сохраненные пароли из Chrome, Safari и других браузеров, чтобы обезопасить свои данные, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт Lifehacker.
Google Chrome
Удалить сохраненные пароли можно по одному или сразу все.
Нажмите на три вертикальные точки в правом верхнем углу и выберите "Настройки".
Перейдите в "Пароли и автозаполнение", "Менеджер паролей Google". Либо через путь: "Настройки", "Автозаполнение и пароли", "Менеджер паролей Google".
Чтобы удалить отдельный логин, кликните по стрелке рядом с нужной записью и нажмите "Удалить".
Для удаления всех данных нажмите "Настройки" в левом меню "Менеджера паролей" и выберите "Удалить все данные Менеджера паролей Google", затем подтвердите действие.
На мобильных устройствах Chrome массовое удаление пока недоступно, но можно выбрать несколько паролей вручную: откройте "Менеджер паролей", нажмите "Редактировать", выделите нужные записи и нажмите "Удалить".
Чтобы отключить сохранение паролей, отключите опцию "Предлагать сохранение паролей и ключей" в настройках "Менеджера паролей".
Mozilla Firefox
Для удаления паролей в Firefox:
- Нажмите на три горизонтальные линии в правом верхнем углу и выберите "Пароли"
- Чтобы удалить одну запись, выберите ее и нажмите "Удалить"
- Чтобы удалить все пароли сразу - нажмите на три горизонтальные точки в углу и выберите "Удалить все пароли"
- На мобильных устройствах также можно удалить записи по отдельности или выбрать несколько через "Редактировать"
Чтобы отключить сохранение, перейдите в "Настройки", "Приватность и безопасность", и снимите галочку с "Предлагать сохранить пароли" (или отключите переключатель на мобильном устройстве).
Safari
Если вы используете macOS Sequoia с новым приложением "Пароли", удалить пароли можно так:
- Откройте приложение "Пароли", выберите нужную запись и нажмите "Правка, "Удалить"
- Можно выбрать несколько записей с помощью Command + клик, перетащить их в папку "Удаленные" - оттуда они исчезнут через 30 дней
- На iPhone или iPad можно выбрать одну или несколько записей и нажать "Удалить".
Если у вас macOS Sonoma или более ранняя версия:
- Перейдите в "Safari", "Настройки" и "Пароли"
- Авторизуйтесь с помощью пароля или Touch ID
- Выберите сайт и нажмите "Удалить пароль" или "Удалить ключ входа".
Отключить автосохранение можно в приложении "Пароли" через "Настройки", "Сохраненные пароли", выбрав "Не спрашивать при входе".
Microsoft Edge
Удалить пароли можно так:
- Перейдите в "Настройки и другое", "Настройки", "Конфиденциальность", поиск и службы
- В разделе "Очистка данных браузера" нажмите "Выбрать, что очистить", "Пароли", "Очистить сейчас".
Чтобы отключить сохранение паролей:
- Перейдите в "Профили", "Пароли", "Настройки" и отключите опцию "Предлагать сохранять пароли".
Opera
В Opera можно удалять пароли по отдельности или сразу все.
Перейдите в "Настройки", "Дополнительно", "Конфиденциальность и безопасность".
Для массового удаления - выберите "Очистить данные браузера", "Дополнительно", отметьте "Пароли и другие данные для входа" и нажмите "Удалить данные".
Чтобы удалить отдельные записи - откройте "Автозаполнение", "Пароли", нажмите на три точки рядом с записью и выберите "Удалить".
Для отключения сохранения паролей переключите "Предлагать сохранять пароли" в верхней части экрана.
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