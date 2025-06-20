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Как удалить сохраненные пароли из Chrome, Safari и других браузеров, чтобы не стать жертвой взлома

Пятница 20 июня 2025 15:00
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Как удалить сохраненные пароли из Chrome, Safari и других браузеров, чтобы не стать жертвой взлома Очистите браузер от старых паролей (фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Масштабная хакерская атака привела к утечке более миллиарда паролей. Встроенные менеджеры, как правило, не обеспечивают должного уровня защиты и могут быть уязвимы при взломе устройства.

О том, как удалить сохраненные пароли из Chrome, Safari и других браузеров, чтобы обезопасить свои данные, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт Lifehacker.

Google Chrome

Удалить сохраненные пароли можно по одному или сразу все.

Нажмите на три вертикальные точки в правом верхнем углу и выберите "Настройки".

Перейдите в "Пароли и автозаполнение", "Менеджер паролей Google". Либо через путь: "Настройки", "Автозаполнение и пароли", "Менеджер паролей Google".

Чтобы удалить отдельный логин, кликните по стрелке рядом с нужной записью и нажмите "Удалить".

Для удаления всех данных нажмите "Настройки" в левом меню "Менеджера паролей" и выберите "Удалить все данные Менеджера паролей Google", затем подтвердите действие.

На мобильных устройствах Chrome массовое удаление пока недоступно, но можно выбрать несколько паролей вручную: откройте "Менеджер паролей", нажмите "Редактировать", выделите нужные записи и нажмите "Удалить".

Чтобы отключить сохранение паролей, отключите опцию "Предлагать сохранение паролей и ключей" в настройках "Менеджера паролей".

Mozilla Firefox

Для удаления паролей в Firefox:

  • Нажмите на три горизонтальные линии в правом верхнем углу и выберите "Пароли"
  • Чтобы удалить одну запись, выберите ее и нажмите "Удалить"
  • Чтобы удалить все пароли сразу - нажмите на три горизонтальные точки в углу и выберите "Удалить все пароли"
  • На мобильных устройствах также можно удалить записи по отдельности или выбрать несколько через "Редактировать"

Чтобы отключить сохранение, перейдите в "Настройки", "Приватность и безопасность", и снимите галочку с "Предлагать сохранить пароли" (или отключите переключатель на мобильном устройстве).

Safari

Если вы используете macOS Sequoia с новым приложением "Пароли", удалить пароли можно так:

  • Откройте приложение "Пароли", выберите нужную запись и нажмите "Правка, "Удалить"
  • Можно выбрать несколько записей с помощью Command + клик, перетащить их в папку "Удаленные" - оттуда они исчезнут через 30 дней
  • На iPhone или iPad можно выбрать одну или несколько записей и нажать "Удалить".

Если у вас macOS Sonoma или более ранняя версия:

  • Перейдите в "Safari", "Настройки" и "Пароли"
  • Авторизуйтесь с помощью пароля или Touch ID
  • Выберите сайт и нажмите "Удалить пароль" или "Удалить ключ входа".

Отключить автосохранение можно в приложении "Пароли" через "Настройки", "Сохраненные пароли", выбрав "Не спрашивать при входе".

Microsoft Edge

Удалить пароли можно так:

  • Перейдите в "Настройки и другое", "Настройки", "Конфиденциальность", поиск и службы
  • В разделе "Очистка данных браузера" нажмите "Выбрать, что очистить", "Пароли", "Очистить сейчас".

Чтобы отключить сохранение паролей:

  • Перейдите в "Профили", "Пароли", "Настройки" и отключите опцию "Предлагать сохранять пароли".

Opera

В Opera можно удалять пароли по отдельности или сразу все.

Перейдите в "Настройки", "Дополнительно", "Конфиденциальность и безопасность".

Для массового удаления - выберите "Очистить данные браузера", "Дополнительно", отметьте "Пароли и другие данные для входа" и нажмите "Удалить данные".

Чтобы удалить отдельные записи - откройте "Автозаполнение", "Пароли", нажмите на три точки рядом с записью и выберите "Удалить".

Для отключения сохранения паролей переключите "Предлагать сохранять пароли" в верхней части экрана.

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