Названы самые популярные специальности в КАИ и цены на обучение
Обучение в Киевском авиационном институте (КАИ) в 2025 году подорожало. Еще в прошлом году университет повысил стоимость минимум на 20% по всем специальностям, а на самых популярных - маркетинг и менеджмент - иногда на 40%.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала президент Киевского авиационного института (КАИ) Ксения Семенова.
Сегодня обучение на этих программах стоит 59 тысяч гривен в год. Программа "Международные отношения" для студентов контрактной формы обучения оценивается примерно в 100 тысяч гривен в год.
С чем связан рост стоимости обучения
Семенова объяснила, что рост стоимости обучения связан с введением индикативной себестоимости, которая определяет минимальные расходы государства на одного студента-бюджетника. Университет не может брать со студентов меньше, чем тратит государство, поэтому цены постепенно росли.
В то же время набор студентов на дорогие специальности не уменьшился, а государство предлагает гранты до 32 тысяч гривен, которые полностью или частично покрывают стоимость обучения для тех, кто имеет высокие результаты НМТ.
Обучение пилотов
Отдельно КАИ готовит пилотов гражданской авиации: теоретическая подготовка проходит в Украине, а практическая - в Чехии из-за закрытого украинского воздушного пространства. Стоимость обучения на коммерческого пилота составляет около 30 тысяч евро, и государство пока не финансирует эту подготовку.
Семенова подчеркнула, что университет стремится создать собственный тренинговый центр для авиационного образования, чтобы не зависеть от внешних услуг и обеспечить студентов современными условиями для обучения.
