ua en ru
Пт, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Названы самые популярные специальности в КАИ и цены на обучение

Пятница 29 августа 2025 17:39
UA EN RU
Названы самые популярные специальности в КАИ и цены на обучение Фото: Студенты в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева, Катерина Гончарова

Обучение в Киевском авиационном институте (КАИ) в 2025 году подорожало. Еще в прошлом году университет повысил стоимость минимум на 20% по всем специальностям, а на самых популярных - маркетинг и менеджмент - иногда на 40%.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала президент Киевского авиационного института (КАИ) Ксения Семенова.

Сегодня обучение на этих программах стоит 59 тысяч гривен в год. Программа "Международные отношения" для студентов контрактной формы обучения оценивается примерно в 100 тысяч гривен в год.

С чем связан рост стоимости обучения

Семенова объяснила, что рост стоимости обучения связан с введением индикативной себестоимости, которая определяет минимальные расходы государства на одного студента-бюджетника. Университет не может брать со студентов меньше, чем тратит государство, поэтому цены постепенно росли.

В то же время набор студентов на дорогие специальности не уменьшился, а государство предлагает гранты до 32 тысяч гривен, которые полностью или частично покрывают стоимость обучения для тех, кто имеет высокие результаты НМТ.

Обучение пилотов

Отдельно КАИ готовит пилотов гражданской авиации: теоретическая подготовка проходит в Украине, а практическая - в Чехии из-за закрытого украинского воздушного пространства. Стоимость обучения на коммерческого пилота составляет около 30 тысяч евро, и государство пока не финансирует эту подготовку.

Семенова подчеркнула, что университет стремится создать собственный тренинговый центр для авиационного образования, чтобы не зависеть от внешних услуг и обеспечить студентов современными условиями для обучения.

Ранее РБК-Украина писало, что количество "фейковых" студентов, которые поступают в университеты только для получения отсрочки от мобилизации, значительно уменьшилось благодаря контролю государства и СБУ.

Также мы писали, что украинские студенты выбирают обучение за рубежом в основном из-за безопасности и комфортных условий, а не из-за стоимости образования. Президент КАИ Ксения Семенова отметила, что для повышения конкурентоспособности вузов нужно инвестировать в инфраструктуру, современные аудитории и оборудование.

Читайте РБК-Украина в Google News
Образование в Украине Вузы
Новости
День памяти защитников и защитниц: Зеленский, Буданов и Сырский сделали заявления
День памяти защитников и защитниц: Зеленский, Буданов и Сырский сделали заявления
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим