Названо найпопулярніші спеціальності в КАІ та ціни на навчання

Навчання у Київському авіаційному інституті (КАІ) у 2025 році подорожчало. Ще минулого року університет підвищив вартість щонайменше на 20% по всіх спеціальностях, а на найпопулярніших - маркетинг і менеджмент - подекуди на 40%.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла президентка Київського авіаційного інституту (КАІ) Ксенія Семенова .

Сьогодні навчання на цих програмах коштує 59 тисяч гривень на рік. Програма "Міжнародні відносини" для студентів контрактної форми навчання оцінюється приблизно у 100 тисяч гривень на рік.

З чим пов’язане зростання вартості навчання

Семенова пояснила, що зростання вартості навчання пов’язане із запровадженням індикативної собівартості, яка визначає мінімальні витрати держави на одного студента-бюджетника. Університет не може брати зі студентів менше, ніж витрачає держава, тому ціни поступово зростали.

Водночас набір студентів на дорогі спеціальності не зменшився, а держава пропонує гранти до 32 тисяч гривень, які повністю або частково покривають вартість навчання для тих, хто має високі результати НМТ.

Навчання пілотів

Окремо КАІ готує пілотів цивільної авіації: теоретична підготовка проходить в Україні, а практична - у Чехії через закритий український повітряний простір. Вартість навчання на комерційного пілота становить близько 30 тисяч євро, і держава наразі не фінансує цю підготовку.

Семенова наголосила, що університет прагне створити власний тренінговий центр для авіаційної освіти, щоб не залежати від зовнішніх послуг і забезпечити студентів сучасними умовами для навчання.