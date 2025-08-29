Уезжают не из-за качества образования. В КАИ прокомментировали выезд молодежи за границу

Рост стоимости обучения в вузах не является главной причиной, почему украинская молодежь выбирает образование за рубежом. Ключевым фактором остается вопрос безопасности и комфортных условий обучения.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала президент Киевского авиационного института (КАИ) Ксения Семенова .

По ее словам, даже после повышения цен на обучение в вузах спрос не снижается, ведь абитуриенты ориентируются не только на цену.

"Бакалаврские программы в украинских хороших университетах лучше, чем в средних польских. Но студенты часто выбирают зарубежные заведения из-за условий - теплые аудитории, современное оборудование, качественные общежития", - отметила Семенова.

Конкуренция с западными вузами

Она отметила, что украинские университеты проигрывают конкуренцию западным заведениям именно из-за инфраструктуры и уровня комфорта.

"Пока в наших университетах будут физические условия, как в плохой сельской школе, мы не выиграем эту конкуренцию", - пояснила президент КАИ.

Также Семенова подчеркнула, что безопасность и риск призыва для студентов ребят нельзя исключать из перечня основных причин выезда.

Как привлекать студентов в украинские вузы

По ее мнению, для повышения конкурентоспособности украинского образования государство должно инвестировать в энергоинфраструктуру университетов, обновление аудиторий и современное оборудование.

"Закройте треть университетов и выделите эти деньги на инфраструктуру. Без этого мы не сможем конкурировать с Европой", - подчеркнула она.

Конечная цель КАИ, по словам его президента, - к 100-летию войти в десятку лучших технических университетов Восточной Европы.