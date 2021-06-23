Названа причина вибуху в багатоповерхівці під Києвом, а МАУ потрапила в гучний скандал: новини за 22 червня

Названа причина вибуху в будинку під Києвом, на Донбасі бойовики підірвалися на своїх мінах, авіакомпанія МАУ потрапила в гучний скандал. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 22 червня, - в матеріалі РБК-Україна.

Спроба приховання вбивства. Названа причина вибуху в будинку під Києвом

Вибух в житловому будинку в Білогородці стався через підпал. Правоохоронці з'ясували, що чоловік намагався приховати вбивство. У цьому підозрюють моряка далекого плавання. Наразі він затриманий та бере участь у слідчих діях, які проводять правоохоронці.

"Там умисне приховання слідів злочину. Моряк далекого плавання убив загиблого. Перерізав горло та вирізав серце. Потім облив все сумішшю, яку ми зараз встановлюємо, та підпалив, щоб приховати сліди злочину", - повідомили в поліції.

Радуцький: в Україні зараз немає можливості самостійно виявляти "дельта"-штам COVID

Глава комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомив, що в Україні зараз немає технічної можливості самостійно виявляти "дельта"-штам COVID. Є ризик, що він може прийти в Україну.

Нардеп підкреслив, що ВООЗ зафіксувала випадки зараження "індійським" штамом вже у 92 країнах світу. Попри вакцинацію більшості населення погіршується епідеміологічна ситуація у Великій Британії.

"Спровокували розкол в Україні": Путін звинуватив США в організації Майдану

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Революцію Гідності в Україні нібито організували США. Після цього в країні стався "розкол". Про це він написав у статті "Бути відкритими, незважаючи на минуле".

Він знову назвав Майдан "антиконституційним збройним переворотом". "З цього все і почалося. Навіщо потрібно було це робити? Тоді чинний президент Янукович вже погодився з усіма вимогами опозиції. Навіщо США організували переворот, а країни Європи - безвольно його підтримали, спровокувавши розкол в самій Україні і вихід Криму з її складу?", - написав він.

На Донбасі бойовики підірвалися на своїх мінах, є загиблі

На окупованому Донбасі проросійські бойовики підірвалися на своїх мінах. Загалом за минулу добу загинули шестеро бойовиків Про це на брифінгу заявила речник Міністерства оборони Ганна Новицька з посиланням на дані розвідки.

Зокрема, за даними розвідки, бойовики продовжують порушувати домовленості про режим "тиші", мінуючи місцевість. "Так, за минулу добу в результаті підриву на власних вибухових пристроях і необережного поводження зі зброєю втрати противника склали: шість безповоротних, п'ять санітарних", - зазначила Новицька.

Десятки людей просто кинули в аеропорту: МАУ потрапила в гучний скандал

Компанія Міжнародні Авіалінії України голосно оскандалилася, кинувши десятки пасажирів в аеропорту.

Скандальну ситуацію описала в Instagram Яна Метьолкіна, журналіст, тревел-блогер, екс-редактор шоу "Орел і Решка". За словами Яни, вона прибула в аеропорт за півтори години до вильоту, які їй довелося простояти в страшній черзі на стійці реєстрації. При цьому пасажирів запевнили, що рейс затримується, і літак без них не підніметься в небо. Тим не менш, врешті літак просто вилетів без десятків людей.

Ястремську визнали невинною в умисному вживанні допінгу. Вона повернеться в теніс

Українка Даяна Ястремська незабаром може повернутися до тенісних матчів. Її виправдали у справі про умисне вживання допінгу.

Ястремська розповіла, що отримала рішення незалежного трибуналу, який визнав, що заборонений препарат потрапив в її організм в наслідок недбалості, а не спеціально. Тепер Українка може повернутися до змагань, але вже точно пропустить третій турнір Великого шолома Вімблдон.

Не на користь України. Хорватія обіграла Шотландію, Англія - Чехію: підсумки групи D

Хорватія обіграла Шотландію і пройшла в 1/8 фіналу Євро-2020. Англія обіграла Чехію, але далі проходять обидві збірні.

Детальніше про останній тур і підсумки групи D - в матеріалі РБК-Україна.

Грози і сильна спека: антициклон вирішив затриматися в Україні

Погода в Україні найближчими днями буде небезпечною і місцями навіть нестерпною. Синоптики прогнозують спеку до + 35 градусів, місцями йтимуть дощі та можливі грози.

Як показують карти Українського гідрометцентру, невелике похолодання очікується тільки з неділі, 27 червня.