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Грози і сильна спека: антициклон вирішив затриматися в Україні

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Середа 23 червня 2021 06:31
Грози і сильна спека: антициклон вирішив затриматися в Україні Фото: Погода в Україні (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями буде небезпечною і місцями навіть нестерпною. Синоптики прогнозують спеку до + 35 градусів, місцями йтимуть дощі та можливі грози.

Як показують карти Українського гідрометцентру, невелике похолодання очікується тільки з неділі, 27 червня.

У середу, 23 червня сильними дощами накриє частину західних областей і південь країни. В інших регіонах буде сухо і невелика хмарність. Вночі в Україні від +18 до +21 градуса. Вдень від + 32 до +35 градусів майже у всіх областях. Трохи прохолодніше буде тільки в Одесі та Миколаєві, там синоптики обіцяють +26 +28 градусів.

У Києві 23 червня без опадів, хмарно. Вночі +19 +21 градус, вдень +32 + 34 градуси.

Грози і сильна спека: антициклон вирішив затриматися в Україні

Карта погоди в Україні на середу, 23 червня

У четвер, 24 червня, грозами зачепить Волинь, Львів і південь України. В інших областях буде сухо і сонячно. Нічна температура складе +17 +21 градус, денна підніметься скрізь, на заході та півдні очікується до +33 градусів, в інших регіонах до + 35 градусів.

У Києві 24 червня буде сухо і сонячно, вночі +20 +22 градуси, вдень +33 +35 градусів.

До суботи погода в Україні істотно не зміниться, а ось на вихідних країну знову почнуть накривати грози. Температура впаде тільки в західних областях. Вночі до +16, вдень до +24 +27 градусів. На решті території країни на вихідних буде жарко, від + 30 до + 35 градусів.

У Києві на вихідних очікуються грози, в суботу прогріється до +33 градусів, в неділю очікується +28 +30 градусів.

Грози і сильна спека: антициклон вирішив затриматися в УкраїніКарта погоди в Україні на неділю, 27 червня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики назвали дату похолодання в Україні.

А також розповідали про те, що з'явився новий прогноз погоди на літо від метеорологів.

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