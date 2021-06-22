Не на користь України. Хорватія обіграла Шотландію, Англія - Чехію: підсумки групи D

Хорватія обіграла Шотландію і пройшла в 1/8 фіналу Євро-2020 . Англія обіграла Чехію, але далі проходять обидві збірні.

Матеріал підготовлений в рамках спецпроекту з БК Favbet.

Хорватія-Шотландія 3:1

Влашич, 17, Модріч, 62, Перішич, 77 - Макгрегор, 42

Старт першої половини був за Шотландією, проте ближче до 10-й хвилині Хорватія перехопила ініціативу і виглядала, практично, до кінця тайму краще. У підсумку не особливо дивним було взяття воріт з боку хорватів. Юранович навісив з правого флангу, Перішич скинув головою на Влашича, а той, підробивши, пробив з-під ніг шотландських захисників у ближній кут - 1:0.

Після цього гра була повністю в ногах хорватів, а шотландці, по суті, не могли організувати жодної тямущої атаки. Аж до 42-ї хвилини. Шотландці втекли в швидку атаку, після двох подач з флангів м'яч відскочив на лінію штрафного до МакГрегора, який відразу вистрілив точно в нижній кут Ліваковича - 1:1.

На перерву команди пішли за нічийного рахунку, який не влаштовував нікого з них. Зате дуже навіть підходив Україні - якби Хорватія і Шотландія розписали нічию, то українці проходили б в 1/8 фіналу як одна з чотирьох кращих третіх команд.

Але з нічиєю миритися, в першу чергу, хорвати не хотіли. І вже зі старту другої половини побігли забивати. У перші 10 хвилин Хорватія мала два хороших моменти, але і Гвардіол, і Перішич реалізувати їх не змогли. Шотландія відповіла не менш гостро, але Макгінн після подачі в штрафну з декількох метрів не зміг як слід потрапити по м'ячу.

А потім шедевральний гол забив Модріч. Ковачич відкотив м'яч на лінію штрафного, а капітан хорватської збірної з льоту шведою відправив м'яч майже в дев'ятку воріт Шотландії - 2:1.

Зняли всі питання в матчі хорвати на 77-й хвилини. Модрич подав на ближню штангу з кутового, де Перішич головою переправив м'яч від дальньої штанги у ворота-3: 1.

Чехія - Англія 0:1

Стерлінг, 12

Обидві збірні на очний поєдинок виходили вже в статусі учасників 1/8 фіналу Євро. Єдине питання залишалося, хто з якого місця вийде з групи. Перемога будь-якої зі збірних гарантувала першу сходинку і вихід на збірну, що посіла друге місце в групі F (поки це місце займає Німеччина). Друге місце цієї групи зустрінеться з другою командою групи E (поки Словаччина).

Англійці, мабуть, вирішили не шукати собі, можливо, більш кращий варіант у вигляді образної Словаччини, і вже на старті поєдинку вийшли вперед. Гріліш отримав м'яч на лівому фланзі в штрафному майданчику і ідеально навісив точно на голову Стерлінгу. Тому залишалося лише з метра переправив м'яч у сітку - 1:0.

У другій команди голів не забивали.

У підсумку Англія виходить в 1/8 фіналу з першого місця, Хорватія - з другого, А Чехія - з третього.