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На Донбасі бойовики підірвалися на своїх мінах, є загиблі

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Донбас, Вівторок 22 червня 2021 15:26
На Донбасі бойовики підірвалися на своїх мінах, є загиблі Фото: бойовики на Донбасі підірвалися на мінах (Scott Olson/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

На окупованому Донбас проросійські бойовики підірвалися на своїх мінах. Загалом за минулу добу загинули шестеро бойовиків

Про це на брифінгу заявила речник Міністерства оборони Ганна Новицька з посиланням на дані розвідки.

Зокрема, за даними розвідки, бойовики продовжують порушувати домовленості про режим "тиші", мінуючи місцевість.

"Так, за минулу добу в результаті підриву на власних вибухових пристроях і необережного поводження зі зброєю втрати противника склали: шість безповоротних, п'ять санітарних", - зазначила Новицька.

При цьому втрати супроводжуються поширенням дезінформації про нібито активізацію бойових дій з боку української армії шляхом розсилки СМС на мобільні телефони російських найманців.

Зазначимо, сепаратистські ЗМІ зазначають, що бойовики загинули біля окупованого Донецька нібито в результаті мінометного обстрілу.

Нагадаємо, напередодні генсек ОБСЄ Хельга Шмід на прес-конференції з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим поскаржилася, що проросійські бойовики обмежують роботу місії ОБСЄ на Донбасі.

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Донбас мина бойовики
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