ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Названа причина загорання та ім'я загиблого при пожежі вантажівки Міноборони

Новини » Надзвичайні події     26.04.2020 - 13:50
Названа причина загорання та ім'я загиблого при пожежі вантажівки Міноборони
Фото з місця події (lv.dsns.gov.ua)

При пожежі загинув старший солдат Юрій Горбик

При пожежі вантажівки Міністерства оборони у Львівській області загинув старший солдат Юрій Горбик, а причиною загоряння стало коротке замикання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 53 окремої механізованої бригади.

Як повідомляється, Горбик не раз був у зоні ООС. При пожежі вантажівки також отримав опіки його товариш, за життя якого зараз борються лікарі.

"Сьогодні в результаті короткого замикання загорівся автомобіль, у якому перебували двоє військовослужбовців. На жаль, старший солдат Горбик Юрій загинув. Інший військовослужбовець отримав опіки всього тіла - за його життя борються лікарі", - йдеться в повідомленні.

У бригаді поінформували, що Горбик служив у них 3 роки й не раз бував на ротації в зоні проведення ООС.

"Він був справжнім фахівцем, відповідальним військовослужбовцям і товаришем з великої літери. Нам його не вистачатиме. Приносимо щирі співчуття і розділяємо біль втрати з рідними та близькими. Вічна пам'ять воїну", - йдеться в повідомленні.

Названа причина загорання та ім'я загиблого при пожежі вантажівки Міноборони

Фото: Юрій Горбик (facebook.com/53brigade)

Нагадаємо, 26 квітня вночі у Львівської області сталася пожежа у вантажному автомобілі "ЗІЛ 131". В результаті один чоловік загинув, а один отримав опіки тіла.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області на військовому полігоні знайшли застреленого курсанта. У курсанта виявили вогнепальне поранення грудей.

У Львівській області згорів автомобіль Міноборони, є загиблий і потерпілий У Львівській області зареєстрували 30 нових випадків коронавірусу
Новини України Министерство обороны РФпожежаЛьвовская область
News
On Top