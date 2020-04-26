Названа причина возгорания и имя погибшего при пожаре грузовика Минобороны

Фото с места происшествия (lv.dsns.gov.ua)

При пожаре погиб старший солдат Юрий Горбик

При пожаре грузовика Министерства обороны во Львовской области погиб старший солдат Юрий Горбик, а причиной возгорания стало короткое замыкание. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 53 отдельной механизированной бригады.

Как сообщается, Горбик не раз был в зоне ООС. При пожаре грузовика также получил ожоги его товарищ, за жизнь которого сейчас борются врачи.

"Сегодня в результате короткого замыкания загорелся автомобиль, в котором находились двое военнослужащих. К сожалению, старший солдат Горбик Юрий погиб. Другой военнослужащий получил ожоги всего тела - за его жизнь борются врачи", - говорится в сообщении.

В бригаде проинформировали, что Горбик служил у них 3 года и не раз бывал на ротации в зоне проведения ООС.

"Он был настоящим специалистом, ответственным военнослужащим и товарищем с большой буквы. Нам его будет не хватать. Приносим искренние соболезнования и разделяем боль утраты с родными и близкими. Вечная память воину", - говорится в сообщении.

Фото: Юрий Горбик (facebook.com/53brigade)

Напомним, 26 апреля ночью во Львовской области произошел пожар в грузовом автомобиле "ЗИЛ 131". В результате один человек погиб, а один получил ожоги тела.

Также РБК-Украина писало, что во Львовской области на военном полигоне нашли застреленного курсанта. У курсанта обнаружили огнестрельное ранение груди.