У Львівській області згорів автомобіль Міноборони, є загиблий і потерпілий

Фото з місця події (lv.dsns.gov.ua)

Чоловік, який вижив, отримав 60% опіків тіла

У Львівській області згорів автомобіль Міністерства оборони України, в результаті чого один чоловік загинув, а ще один отримав опіки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Львівській області.

Повідомляється, що пожежа сталася у вантажному автомобілі "ЗІЛ 131".

"26 квітня о 2:45 на диспетчерський пункт «служби 101» надійшло повідомлення про пожежу в р. Судова Вишня по вул. Станційна на вантажній платформі залізничного вокзалу "Судова Вишня" у вантажному автомобілі "ЗІЛ 131", який належить Міністерству оборони України. В результаті пожежі в автомобілі загинув чоловік, ще один отримав опіки", - йдеться в повідомленні.

На місце пожежі направили рятувальників. Прибувши на місце займання, вони виявили, що весь автомобіль був у вогні. Під час ліквідації пожежі рятувальники дістали з автомобіля чоловіка 1967 року народження, який отримав 60% опіків тіла, тулуба, обличчя та рук 2-3 ступеня. Погасивши вогонь, пожежники знайшли ще одну людину всередині автомобіля. Медики констатували його смерть.

"Пожежу локалізовано о 3:14 і ліквідовано 3:24. Вогонь знищив автомобіль. Вдалося врятувати 2 сусідні автомобілі від загоряння і поразки. Було залучено 6 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки", - йдеться в повідомленні.

Причини пожежі ще встановлюються правоохоронцями.

Нагадаємо, раніше у Львівській області на військовому полігоні знайшли застреленого курсанта. У курсанта виявили вогнепальне поранення грудей.

Як повідомляло РБК-Україна, торік у Львівській області військовослужбовець однієї з військових частин по необережності застрелив товариша по службі. Від отриманих будь-яких травм військовий помер у лікарні.