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Названа дата візиту Помпео в Україну

Новини » Політика     22.01.2020 - 14:14
Названа дата візиту Помпео в Україну
Фото: Майк Помпео (Getty images)

Помпео прилетить у Київ 30 січня

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео відвідає Україну з робочим візитом 30 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, Помпео пробуде в Києві два дні - 30 січня та 1 лютого.

Після візиту в Київ американський держсекретар відправиться в Білорусь, Казахстан і Узбекистан.

Нагадаємо, 1 січня 2020 року стало відомо, що держсекретар США Майк Помпео відклав свій візит в Україну, який був запланований на 3 і 4 січня, у зв'язку з протестами біля будівлі американського посольства в Багдаді.

Раніше держсекретар США Майк Помпео повідомив, що 2020 року відвідає Україну. Однак жодних подробиць і дату свого візиту глава американського Держдепу не повідомив.

Додамо, що 31 грудня в Багдаді кілька тисяч протестувальників атакували посольство США в Іраку під час мітингу проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтських бойовиків на іракській території. Вони кричали "смерть Америці", палили американські прапори та розмахували плакатами із закликом до закриття посольства США.

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