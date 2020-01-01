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Помпео відклав візит до України

Новини » Політика     01.01.2020 - 20:36
Помпео відклав візит до України
Фото: Майк Помпео (Getty images)

Візит був перенесений у зв'язку з протестами біля будівлі посольства США в Багдаді

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео ухвалив рішення відкласти візит в Україну, який був запланований на 3 і 4 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Наголошується, що візит був перенесений у зв'язку з протестами біля будівлі американського посольства в Багдаді.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Узбекистану повідомило, що Візит Майка Помео перенесено. При цьому зазначалося, що візит переноситься "на більш пізні терміни за взаємною домовленістю".

В ефірі телеканалу Fox News Помпео припустив, що може перенести запланований візит в ряд країн, серед них в Україну та Узбекистану, з-за нападу на посольство США в Іраку.

Раніше держсекретар США Майк Помпео повідомив, що 2020 року відвідає Україну. Однак жодних подробиць і дату свого візиту глава американського Держдепу не повідомив.

Пізніше в Держдепартаменті підтвердили інформацію про те, що Майк Помео відвідає Україну. Його візит був запланований на 3 і 4 січня.

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Новини України Майк Помпео
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