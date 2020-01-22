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Названа дата визита Помпео в Украину

Новости » Политика     22.01.2020 - 14:14
Названа дата визита Помпео в Украину
Фото: Майк Помпео (Getty images)

Помпео прилетит в Киев 30 января

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео посетит Украину с рабочим визитом 30 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, Помпео пробудет в Киеве два дня - 30 января и 1 февраля.

После визита в Киев американский госсекретарь отправится в Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Напомним, 1 января 2020 года стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео отложил свой визит в Украину, который был запланирован на 3 и 4 января, в связи с протестами у здания американского посольства в Багдаде.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в 2020 году посетит Украину. Однако никаких подробностей и дату своего визита глава американского Госдепа не сообщил.

Добавим, что 31 декабря в Багдаде несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Ираке во время митинга против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории. Они кричали "смерть Америке", жгли американские флаги и размахивали плакатами с призывом к закрытию посольства США.

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