Названа чисельність населення України

Кабінет міністрів представив результати оцінки чисельності наявного населення України. Про це повідомили на прес-конференції, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що чисельність населення України склала 37 млн 289 тисяч людей. Розподіл за статтю: 20,01 млн жінок, 17,28 млн чоловіків.

"На жаль ця цифра не включає людей, які постійно мешкають за кордоном та на окупованих територіях. Це та кількість людей, яка фізично перебуває на території України станом на 1-е грудня 2019", - заявив він.

Він назвав всі три методи збору інформації і заявив, що вони дали приблизно однаковий результат:

1 метод. Дані мобільних операторів. Взяті дані про кількість абонентів за два місяці і виключені абоненти, які були в мережі менше місяця. Виключені модемні пристрої. Проведено масштабне соціологічне дослідження за кількістю телефонів. Додано дані з реєстрів молоді та людей пенсійного віку.

2 метод - "ялинка" - розподіл людей за статтю та віком. Використано дані Держстату та реєстрів. Взяті дані Пенсійного фонду й екстраполювані через вікову і статеву інформацію.

3 метод. Дані державного реєстру фізичного осіб.

"Максимальна різниця між результатами вийшла 2,86%. Для того, щоб приймати ефективні управлінські рішення велика точність не потрібна", - додав Дубілет.

Нагадаємо, раніше відбувся пробний перепис населення. Це був підготовчий етап до проведення Всеукраїнського перепису населення 2020 року. Перепис був в частині Оболонського району Києва і в Пісківській ОТГ Бородянського району Київської області.

Крім того, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет говорив, що уряд планує до кінця року провести електронний перепис населення. За його словами, це допоможе знизити витрати з запланованих 3,4 млрд гривень до 1,4 млрд гривень.

Також прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що в Кабінеті міністрів України розглядали можливість проведення цифрового перепису населення.

Раніше повідомлялося, що в державному бюджеті України на 2020 рік Кабінет міністрів заклав кошти на проведення перепису населення. Зокрема, витрати на проведення запланованого у 2020 році Всеукраїнського перепису населення передбачені в обсязі 3,44 млрд грн, у тому числі капітальні видатки - 1,59 млрд грн.