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У бюджеті-2020 передбачили кошти на перепис населення

Новини » Політика    16.09.2019 - 14:13
У бюджеті-2020 передбачили кошти на перепис населення
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Крім того, Раді пропонують передбачити фінансування політичних партій та проведення місцевих виборів

У проекті державного бюджету України на 2020 рік Кабінет міністрів України заклав кошти на проведення перепису населення. Про це свідчить проект бюджету-2020, опублікований на сайті Верховної ради.

Зокрема, видатки на проведення запланованого у 2020 році Всеукраїнського перепису населення пропонується передбачити Раді в обсязі 3 441,6 млн гривень, у тому числі капітальні видатки - 1 591,5 млн гривень.

Крім того, у проекті держбюджету передбачені видатки на проведення відповідно до законодавства чергових місцевих виборів в обсязі 2 155,0 млн гривень та видатки на фінансування політичних партій відповідно до закону "Про політичні партії в Україні" в обсязі 1 034,4 млн гривень.

Нагадаємо, Кабмін загальмує підвищення мінімальних пенсій у 2020 році, про що свідчить проект державного бюджету, що опублікований на сайті ВР. Так, мінімальна пенсія зросте усього на 8%.

Як писало РБК-Україна раніше, сьогодні на сайті Верховної ради з'явився текст проекту державного бюджету на 2020 рік. Сам документ без тексту був зареєстрований у неділю, 15 вересня.

Додамо також, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що бюджет 2020 буде представлений у парламенті в п'ятницю, 20 вересня.

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