Названа численность населения Украины

Кабинет министров представил результаты оценки численности наличного населения Украины. Об этом сообщили на пресс-конференции, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что численность населения Украины составила 37 млн 289 тысяч людей. Распределение по полу: 20,01 млн женщин, 17,28 млн мужчин.

"К сожалению эта цифра не включает людей, постоянно проживающих за рубежом и на оккупированных территориях. Это и количество людей, которые физически находится на территории Украины по состоянию на 1-е декабря 2019", - заявил он.

Он назвал все три метода сбора информации и заявил, что они дали приблизительно одинаковый результат:

1 метод. Данные мобильных операторов. Взяты данные о количестве абонентов за два месяца и исключены абоненты, которые были в сети меньше месяца. Исключены модемные устройства. Проведено масштабное социологическое исследование по количеству телефонов. Добавлены данные из реестров молодежи и людей пенсионного возраста.

2 метод - "елочка" - распределение людей по полу и возрасту. Использованы данные Госстата и реестров. Взяты данные Пенсионного фонда и экстраполированы через возрастную и половую информацию.

3 метод. Данные государственного реестра физического лиц.

"Максимальная разница между результатами вышла 2,86%. Для того, чтобы принимать эффективные управленческие решения большая точность не нужна", - добавил Дубилет.

Напомним, ранее состоялась пробная перепись населения. Это был подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года. Перепись была в части Оболонского района Киева и в Песковской ОТО Бородянского района Киевской области.

Кроме того, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет говорил, что правительство планирует до конца года провести электронную перепись населения. По его словам, это поможет снизить расходы с запланированных 3,4 млрд гривен до 1,4 млрд гривен.

Также премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что в Кабинете министров Украины рассматривали возможность проведения цифровой переписи населения.

Ранее сообщалось, что в государственном бюджете Украины на 2020 год Кабинет министров заложил средства на проведение переписи населения. В частности, расходы на проведение запланированной в 2020 году Всеукраинской переписи населения предусмотрены в объеме 3,44 млрд грн, в том числе капитальные расходы - 1,59 млрд грн.