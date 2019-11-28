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В Україні до кінця року проведуть електронний перепис населення

Новини » Суспільство     28.11.2019 - 10:13
В Україні до кінця року проведуть електронний перепис населення
Фото: Дмитро Дубілет (РБК-Україна)

Електронний перепис населення дозволить заощадити близько 2 млрд гривень в бюджет на 2020 рік

Уряд України планує до кінця року провести електронний перепис населення. Про це заявив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет Facebook.

За його словами, це допоможе знизити в бюджеті на 2020 рік витрати на перепис з запланованих 3,4 млрд гривень до 1,4 млрд гривень. При цьому Дубілет зазначив, що в подальшому буде можливість заощадити ще до 1 млрд гривень.

"Ми вирішили провести так звану електронну перепис. Ці дані, можливо, будуть більш точними, ніж від традиційного перепису, оскільки далеко не всі українці відкривають двері тим, хто проводить опитування. Звичайно, цей метод не дає відповіді на більш спеціалізовані питання. Однак я вважаю, що для них, коли вони виникнуть, можна придумати точкові і більш дешеві способи дослідження", - написав Дубілет.

Проводити перепис планують за наступним алгоритмом:

  1. Збір анонімної інформації у мобільних операторів про кількість користувачів і їх розташування;
  2. Збір даних з реєстрів про дітей (Рацси) і пенсіонерів (Пенсійний Фонд);
  3. Уточнення, скільки сім-карт припадає в середньому на одного українця в різних групах;
  4. Застосування цих даних в математичну модель

Результати електронної перепису в Кабміні планують оприлюднити в цьому році.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомляв, що в Кабінеті міністрів України розглядають можливість проведення цифровий перепису населення.

Спочатку перепис населення був запланований на листопад-грудень 2020 року. Згідно закладеним даними в госбджет на 2020 рік, перепис населення обійдеться в 3,4 млрд гривень.

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