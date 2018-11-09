Названо переможця тендеру будівництва метро на Виноградар

Фото: схема станції метро на Виноградар (metro.kiev.ua)

Вартість будівництва метро на Виноградар складе майже 6 млрд гривень

У Києві завершився аукціон на кращі пропозиції щодо будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу метро Києва.

Тендер проводився у системі публічних закупівель Prozorro. За інформацією КП "Київський метрополітен", найнижчу ціну за виконання будівництва запропонувало ПАТ "Київметробуд" - 5 млрд 981 млн 268 тис 736 гривень. Запропонована вартість виявилася на 12 млн 214 тис. гривень нижчою від тієї, яку було заплановано на будівництво лінії метро.

Інша компанія, яка брала участь у тендері - ПрАТ "Будівельна асоціація Інтербудмонтаж" - запропонувала на понад 8,4 млн гривень вищу вартість виконання робіт, аніж "Київметробуд".

На сьогодні, відповідно до законодавства, розпочато процедуру акцепту (гарантування оплати документів) між замовником та виконавцем робіт.

У плані першої черги будівництва метро також передбачає електродепо у Подільському районі - це ділянка від станції "Сирець" до станції "Проспект Правди" з двома станціями - "Мостицька" і "Проспект Правди" - та ділянкою вилочного відгалуження в бік станції "Виноградар".

На другому етапі планується здати в експлуатацію ще одну станцію метро. У третій та останній чергах відбудеться будівництво четвертої станції і електродепо "Виноградар".

Нагадаємо, 11 липня в Києві затвердили проект будівництва ділянки метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар.

У серпні 2018 повідомлялося, що у тендері на будівництво метро в Києві візьмуть участь дві компанії. Пропозиції спочатку подали три компанії: "Інтерсбудтонель" (Київ), "Київметробуд" (Київ) і "Будівельна компанія "Адамант" (Мукачево). Проте вже 9 вересня було скасувано торги на будівництво метро на Виноградар. Згідно інформації ProZorro, торги скасували через "неможливість усунення порушень, які виникли у сфері державних закупівель".