В тендере на строительство метро на Виноградарь в Киеве участвуют две компании

В тендере на строительство метро будут участвовать "Интерстройтоннель" и "Киевметрострой"

В тендере на строительство метро в Киеве от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь примут участие две компании. Об этом говорится в системе публичных закупок ProZorro.

Сообщается, что предложения изначально подали три компании: "Интерстройтоннель" (Киев), "Киевметрострой" (Киев) и "Строительная компания "Адамант" (Мукачево).

При этом отмечается, что документы строительной компании "Адамант" отклонены.

Напомним, 11 июля в Киеве утвердили проект строительства участка метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь. На новом участке линии метро будет две станции - "Мостицкая" и "Проспект Правды". Также линия будет вмещать участок вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь".

Благодаря этому пропускная способность этого участка метро составит 40 пар поездов в час. Планируется, что строительные работы будут длиться 36 месяцев, а стоимость их оценивается в 6,3 млрд гривен.