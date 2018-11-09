Назван победитель тендера строительства метро на Виноградарь

Фото: схема станции метро на Виноградарь (metro.kiev.ua)

Стоимость строительства метро на Виноградарь составит почти 6 млрд гривен

В Киеве завершился аукцион на лучшие предложения по строительству участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метро Киева.

Тендер проводился в системе публичных закупок Prozorro. По информации КП "Киевский метрополитен", самую низкую цену за выполнение строительства предложило ПАО "Киевметробуд" - 5 млрд 981 млн 268 тыс 736 гривен. Предложенная стоимость оказалась на 12 млн 214 тыс. гривен ниже той, которую было запланировано на строительство линии метро.

Другая компания, которая участвовала в тендере - ЧАО "Строительная ассоциация Интербудмонтаж" - предложила на 8,4 млн гривен высшуе стоимость выполнения работ, чем "Киевметробуд".

На сегодня, согласно законодательству, началась процедура акцепта (гарантирование оплаты документов) между заказчиком и исполнителем работ.

В плане первой очереди строительства метро также предусматривает электродепо в Подольском районе - это участок от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды" с двумя станциями - "Мостицкая" и "Проспект Правды" - и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь".

На втором этапе планируется сдать в эксплуатацию еще одну станцию метро. В третий и последний очередях состоится строительство четвертой станции и электродепо "Виноградарь".

Напомним, 11 июля в Киеве утвердили проект строительства участка метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь.

В августе 2018 сообщалось, что в тендере на строительство метро в Киеве примут участие две компании. Предложения сначала подали три компании: "Интерсбудтонель" (Киев), "Киевметробуд" (Киев) и "Строительная компания "Адамант" (Мукачево). Однако уже 9 сентября было отменены торги на строительство метро на Виноградарь. Согласно информации ProZorro, торги отменили из-за "невозможности устранения нарушений, возникших в сфере государственных закупок".