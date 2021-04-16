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Названо переможця конкурсу на управління "трубою Медведчука"

Новость на русском → Київ, П'ятниця 16 квітня 2021 15:59
Названо переможця конкурсу на управління "трубою Медведчука" Фото: Віктор Медведчук (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Переможцем в конкурсі на управління так званої "трубою Медвечука" - ділянкою нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" - визнана компанія "Укртранснафта". На наступному етапі буде проведена оцінка активів і укладення договору.

Про це йдеться в повідомленні на сайті АРМА (Агентства з розшуку та менеджменту активів).

Повідомляється, що за підсумками розгляду пропозицій учасників конкурсу з відбору керуючого ділянкою нафтопродуктопроводу тендерний комітет АРМА з управління активами прийняв рішення про обрання переможцем компанію "Укртранснафта".

"Переможець повністю відповідав встановленим критеріям відбору та запропонував найбільш вигідні економічні умови", - уточнили в агентстві.

Свій вибір в АРМА обгрунтували наявністю у "Укртранснафти" великий матеріально-технічної бази і кількості кваліфікованих фахівців. На наступному етапі агентство проведе оцінку активів і укладе з переможцем договір на управління трубопроводом.

Нагадаємо, в конкурсі на управління "трубою Медвечука" взяли участь дві компанії. У АРМА не відкривали їх назви. Як розповіло джерело РБК-Україна в "Нафтогазі", однієї з них є "Укртранснафта", яка подала документи на конкурс 9 квітня.

Відзначимо, 19 лютого Рада національної безпеки і оборони (РНБО) вирішив повернути в державну власність цей нафтопродуктопровід, який незаконно був переданий компанії, пов'язану з нардепом Віктором Медведчуком.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на "трубі Медведчука" сталася диверсія і невідомі пошкодили майже 400 кілометрів нафтопродуктопроводу.

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