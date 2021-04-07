"Трубу Медведчука" передадуть переможцю конкурсу, - Коболєв
Глава "Нафтогазу" Андрій Коболев розповів, що арештований нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок" віддадуть переможцю конкурсу. "Нафтогаз" планує взяти участь у цьому конкурсі.
Про це йдеться в інтерв'ю очільника компанії агентству "Настоящее время".
Наразі арештований після рішення Ради нацбезпеки нафтопродуктопровід перебуває у розпорядженні Агентства з розшуку та менеджменту активів.
"АРМА має провести конкурс та передати цей актив його переможцю. Ми плануємо взяти участь в цьому конкурсі, у нас є і досвід, і навички, і у нас є компанія "Укртранснафта", яка успішно займається транспортуванням нафти протягом всієї незалежності України", - сказав Коболєв.
Він зазначив, що вважає "Нафтогаз" найбільш сильним претендентом на перемогу в конкурсі.
Нагадаємо, до цього Коболєв заявляв, що "Нафтогаз" готовий розпочати експлуатацію ділянки нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок".
Як відомо, 19 лютого РНБО ухвалила рішення про повернення в державну власність ділянки нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", яка пролягає територією України. Цей продуктопровід називають "трубою Медведчука".
Додамо, минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив про диверсію на "трубі Медведчука". За його словами, невідомі пошкодили майже 400 кілометрів нафтопродуктопроводу.