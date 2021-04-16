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Назван победитель конкурса на управление "трубой Медведчука"

Новина українською → Киев, Пятница 16 апреля 2021 15:59
Назван победитель конкурса на управление "трубой Медведчука" Фото: Виктор Медведчук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Победителем в конкурсе на управление так называемой "трубой Медвечука" - участком нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" - признана компания "Укртранснафта". На следующем этапе будет проведена оценка активов и заключение договора.

Об этом говорится в сообщении на сайте АРМА (Агентства по розыску и менеджменту активов).

Сообщается, что по итогам рассмотрения предложений участников конкурса по отбору управляющего участком нефтепродуктопровода тендерный комитет АРМА по управлению активами принял решение об избрании победителем компанию "Укртранснафта".

"Победитель полностью соответствовал установленным критериям отбора и предложил наиболее выгодные экономические условия", - уточнили в агентстве.

Свой выбор в АРМА обосновали наличием у "Укртранснафты" большой материально-технической базы и количества квалифицированных специалистов. На следующем этапе агентство проведет оценку активов и заключит с победителем договор на управление трубопроводом.

Напомним, в конкурсе на управление "трубой Медвечука" приняли участие две компании. В АРМА не раскрывали их названия. Как рассказал источник РБК-Украина в "Нафтогазе", одной из них является "Укртранснафта", которая подала документы на конкурс 9 апреля.

Отметим, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) решил вернуть в государственную собственность этот нефтепродуктопровод, который незаконно был передан компании, связанную с нардепом Виктором Медведчуком.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на "трубе Медведчука" произошла диверсия и неизвестные повредили почти 400 километров нефтепродуктопровода.

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Новости Украины Политика Виктор Медведчук трубопровод Укртранснафта
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