Мессі отримав шостий Золотий м'яч у кар'єрі

Нападник каталонської "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі став володарем Золотого м'яча 2019 року. Урочиста церемонія вручення нагороди відбулася в паризькому театрі де Шатель.

Ця нагорода стала для нього шостою. Раніше Мессі завойовував трофей у 2009, 2010, 2011, 2012 і 2015 роках.

За кількістю "Золотих м'ячів" аргентинець вийшов на перше місце, обійшовши форварда туринського "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Попереднім володарем нагороди став півзахисник "Реала" і збірної Хорватії Лука Модріч. Він перервав 10-річну гегемонію Мессі і Роналду. У нинішньому році Модріч не був номінований на престижну нагороду.

У 2019 Мессі разом з "Барселоною" виграв чемпіонат Іспанії, а також дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де поступився майбутньому переможцю "Ліверпулю". У складі збірної Аргентини він завоював бронзу Кубка Америки. Також Мессі був визнаний кращим футболістом року за версією ФІФА.

Раніше Роналду заявляв про намір випередити Мессі за кількістю Золотих м'ячів.