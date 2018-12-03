Золотий м'яч-2018. Модріч перервав 10-річну гегемонію Мессі і Роналду

З 2008 року цю нагороду розподіляли між собою Мессі та Роналду

Півзахисник мадридського "Реала" і збірної Хорватії Лука Модріч став володарем нагороди "Золотий м'яч" 2018 року. Про це повідомляється на сайті журналу France Football.

Таким чином, 33-річний футболіст перервав гегемонію аргентинця Ліонеля Мессі і португальця Кріштіану Роналду, які розподіляли між собою цю нагороду з 2008 року.

У підсумку гравцеві "Ювентуса" цьогоріч дісталося друге місце, а форвард "Барселони" фінішував на п'ятому місці.

Зазначимо, Лука став першим хорватським володарем "Золотого м'яча". Він также є першим з 2004 року представником Східної Європи, який отримав цю нагороду. 14 років тому "Золотий м'яч" дістався нинішньому головному тренеру збірної України Андрію Шевченку.

Luka Modric is the first Croatian player who wins the Ballon d'Or! #ballondor pic.twitter.com/9I99HJuuyf — #ballondor (@francefootball) December 3, 2018

Нагадаємо, раніше Модріч був визнаний кращим футболістом 2018 року за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Він також перервав домінування Мессі c Роналду - обидва гравці навіть не поїхали на церемонію.

Модріч в складі "Реала" став переможцем Ліги чемпіонів-2017/18. На чемпіонаті світу 2018 року разом зі збірною Хорватії дійшов до фіналу, де команда програла французам з рахунком 2:4, а сам півзахисник був визнаний кращим гравцем турніру. Хорват також став кращим гравцем минулого сезону за версією Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

"Золотий м'яч" був заснований France Football в 1956 році як приз найкращому футболістові року в Європі. У 2010 році ФІФА і France Football оголосили про злиття нагород "Золотий м'яч" і "Гравець року" за версією ФІФА. У вересні 2016 сторони оголосили про припинення партнерства.