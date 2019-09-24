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Роналду не включив конкурентів у трійку при голосуванні за гравця року ФІФА

Новини » Спорт    24.09.2019 - 10:30
Роналду не включив конкурентів у трійку при голосуванні за гравця року ФІФА
Фото: Кріштіану Роналду (twitter.com/Cristiano)

Мессі в своєму списку кращих поставив португальця на друге місце

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який голосував за гравця року за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА) у ролі капітана збірної Португалії, не включив до трійки своїх конкурентів у боротьбі за нагороду Ліонеля Мессі і Вірджіла ван Дейка. Результати голосування опубліковані на офіційному сайті організації.

На думку португальця, гравцем року є його одноклубник Матейсен де Лігт. Друге і третє місця зайняли Френкі де Йонг з "Барселони" і Кіліан Мбаппе з ПСЖ.

Ліонель Мессі та Вірджіл ван Дейк також голосували як капітани збірних Аргентини та Нідерландів відповідно. Форвард "Барселони" вибрав Садіо Мане, Кріштіану Роналду і Френкі де Йонга, а захисник "Ліверпуля" - самого Мессі, а також двох одноклубників: Мохаммеда Салаха і Мане.

Нагадаємо, найкращим футболістом 2019 року ФІФА був визнаний Ліонель Мессі. Ця нагорода дісталася йому в шостий раз. Раніше він завойовував трофей в 2009, 2010, 2011, 2012 і 2015 році. У Роналду - п'ять перемог, ван Дейк коли завойовувала трофей жодного разу.

Зазначимо, ці ж три гравці були номіновані на приз кращому гравцеві сезону 2018/19 за версією Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Нагорода дісталася голландському гравцеві.

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