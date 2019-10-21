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Названо імена перших претендентів на нагороду Золотий м'яч-2019

Новини » Спорт    21.10.2019 - 22:25
Названо імена перших претендентів на нагороду Золотий м'яч-2019

Церемонія нагородження переможця відбудеться 2 грудня

France Football публікує список претендентів на трофей Золотий м'яч-2019, який вручається найкращому футболістові світу за підсумками сезону. Про це повідомляється на офіційному сайті французького видання.

Всього буде оголошено 30 номінантів, 20 з них вже відомі.

У першій п'ятірці претендентів виявилися нападник Садьо Мане ("Ліверпуль"), форвард Серхіо Агуеро ("Манчестер Сіті"), півзахисник Френкі де Йонг ("Барселона"), воротар Уго Льоріс ("Тоттенхем") і хавбек Душан Тадич ("Аякс").

До другої п'ятірки потрапили нападник Кіліан Мбаппе (ПСЖ), захисник Трент Александер-Арнолд ("Ліверпуль"), півзахисник Донні ван де Бек ("Аякс"), форвард П'єр-Емерік Обамеянг ("Арсенал") і голкіпер Марк-Андре тер стегон ("Барселона").

Третю п'ятірку сформували нападник Кріштіану Роналду ("Ювентус"), воротар Аліссон ("Ліверпуль"), захисник Маттейс де Лігт ("Ювентус"), Карім Бензема ("Реал") і хавбек Джорджиніо Вейналдум ("Ліверпуль").

У четверту п'ятірку були включені захисник Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль"), півзахисник Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті"), нападник Сон Хин Мін ("Тоттенхем"), форварди Роберт Левандовскі ("Баварія") і Роберто Фірміно ("Ліверпуль").

Церемонія нагородження відбудеться 2 грудня в театрі Шатле в Парижі. Також в цей вечір будуть вручені жіночий "Золотий м'яч", нагорода найкращому гравцеві молодше 21 року і приз найкращому воротареві світу імені Льва Яшина.

У минулому році "Золотий м'яч" виграв півзахисник "Реала" і збірної Хорватії Лука Модріч.

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