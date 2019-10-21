Названо імена перших претендентів на нагороду Золотий м'яч-2019

Церемонія нагородження переможця відбудеться 2 грудня

France Football публікує список претендентів на трофей Золотий м'яч-2019, який вручається найкращому футболістові світу за підсумками сезону. Про це повідомляється на офіційному сайті французького видання.

Всього буде оголошено 30 номінантів, 20 з них вже відомі.

У першій п'ятірці претендентів виявилися нападник Садьо Мане ("Ліверпуль"), форвард Серхіо Агуеро ("Манчестер Сіті"), півзахисник Френкі де Йонг ("Барселона"), воротар Уго Льоріс ("Тоттенхем") і хавбек Душан Тадич ("Аякс").

Here are our first nominees for the 2019 #ballondor!



Sadio Mané

Sergio Agüero

Frenkie De Jong

Hugo Lloris

Dušan Tadić pic.twitter.com/e7STLVAGfR — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

До другої п'ятірки потрапили нападник Кіліан Мбаппе (ПСЖ), захисник Трент Александер-Арнолд ("Ліверпуль"), півзахисник Донні ван де Бек ("Аякс"), форвард П'єр-Емерік Обамеянг ("Арсенал") і голкіпер Марк-Андре тер стегон ("Барселона").

Let's continue with the 2019 #ballondor nominees!



Kylian Mbappé

Trent Alexander-Arnold

Donny van de Beek

Pierre-Emerick Aubameyang

Marc-André ter Stegen



Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/ZQO4eVEtAS — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

Третю п'ятірку сформували нападник Кріштіану Роналду ("Ювентус"), воротар Аліссон ("Ліверпуль"), захисник Маттейс де Лігт ("Ювентус"), Карім Бензема ("Реал") і хавбек Джорджиніо Вейналдум ("Ліверпуль").

We still have a lot to announce! Here are five new #ballondor nominees!



Cristiano Ronaldo

Alisson

Matthijs de Ligt

Karim Benzema

Georginio Wijnaldum



Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/o8AeppE1GL — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

У четверту п'ятірку були включені захисник Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль"), півзахисник Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті"), нападник Сон Хин Мін ("Тоттенхем"), форварди Роберт Левандовскі ("Баварія") і Роберто Фірміно ("Ліверпуль").

Let's keep the rhythm! Five new #ballondor nominees!



Virgil van Dijk

Bernardo Silva

Heung-min Son

Robert Lewandowski

Roberto Firmino



Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/e8Ok8DCVOo — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

Церемонія нагородження відбудеться 2 грудня в театрі Шатле в Парижі. Також в цей вечір будуть вручені жіночий "Золотий м'яч", нагорода найкращому гравцеві молодше 21 року і приз найкращому воротареві світу імені Льва Яшина.

У минулому році "Золотий м'яч" виграв півзахисник "Реала" і збірної Хорватії Лука Модріч.