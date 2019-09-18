Роналду має намір випередити Мессі за кількістю "Золотих м'ячів"

Фото: Мессі та Роналду (uefa.com)

Португалець розповів про протистояння з аргентинським футболістом

Нападаючий туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду має намір завоювати як мінімум ще один "Золотий м'яч", щоб випередити за цим показником форварда каталонської "Барселони" Ліонеля Мессі. Про це португалець розповів в інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану для програми Good Morning Britain, передає The Sun.

"Мессі - фантастичний хлопець, фантастичний гравець. Він в історії футболу. Але думаю, що у мене має бути шість-сім або вісім" Золотих м'ячів ", щоб бути вище його", - сказав Роналду.

Він також зазначив, що знаходиться в хороших відносинах з Мессі.

"Багато хто здивувався, коли я говорив з ним на церемонії УЄФА. Ми не друзі, але ми ділимо сцену вже 15 років. У нас хороші відносини. Я знаю, що він змушує мене ставати краще як гравця, а я підштовхую його", - підкреслив футболіст збірної Португалії.

У період з 2008 по 2017 включно лише Мессі і Роналду вигравали "Золотий м'яч" - обидва гравці є п'ятиразовими володарями нагороди, яка вручається кращому гравцеві світу за підсумками сезону. Однак у 2018 році півзахисник мадридського "Реала" і збірної Хорватії Лука Модріч перервав їх 10-річну гегемонію.