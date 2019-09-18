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Роналду має намір випередити Мессі за кількістю "Золотих м'ячів"

Новини » Спорт    18.09.2019 - 10:50
Роналду має намір випередити Мессі за кількістю "Золотих м'ячів"
Фото: Мессі та Роналду (uefa.com)

Португалець розповів про протистояння з аргентинським футболістом

Нападаючий туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду має намір завоювати як мінімум ще один "Золотий м'яч", щоб випередити за цим показником форварда каталонської "Барселони" Ліонеля Мессі. Про це португалець розповів в інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану для програми Good Morning Britain, передає The Sun.

"Мессі - фантастичний хлопець, фантастичний гравець. Він в історії футболу. Але думаю, що у мене має бути шість-сім або вісім" Золотих м'ячів ", щоб бути вище його", - сказав Роналду.

Він також зазначив, що знаходиться в хороших відносинах з Мессі.

"Багато хто здивувався, коли я говорив з ним на церемонії УЄФА. Ми не друзі, але ми ділимо сцену вже 15 років. У нас хороші відносини. Я знаю, що він змушує мене ставати краще як гравця, а я підштовхую його", - підкреслив футболіст збірної Португалії.

У період з 2008 по 2017 включно лише Мессі і Роналду вигравали "Золотий м'яч" - обидва гравці є п'ятиразовими володарями нагороди, яка вручається кращому гравцеві світу за підсумками сезону. Однак у 2018 році півзахисник мадридського "Реала" і збірної Хорватії Лука Модріч перервав їх 10-річну гегемонію.

Мессі назвав складною групу "Барселони" в Лізі чемпіонів Роналду сподівається виграти з "Ювентусом" Лігу чемпіонів цього сезону
Новини України РоналдуМессиЗолотий м'яч
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