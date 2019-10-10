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Названі лауреати Нобелівської премії з літератури

Новини » Суспільство    10.10.2019 - 14:06
Названі лауреати Нобелівської премії з літератури
Ілюстративне фото (facebook.com nobelprize)

Уже відомі імена лауреатів Нобелівської премії з фізики, хімії та медицини

Названі лауреати Нобелівської премії в області літератури. Про це повідомляє прес-служба Нобелівського комітету.

Премія у 2019 році присуджується австрійському письменнику Петеру Гандке. Крім того, Нобелівська премія з літератури за 2018 рік присуджується польській авторці Ользі Токарчук.

Нагадаємо, що американець Джон Гуденаф, англієць М. Станлі Уіттінгем і японець Акіра Йосіно стали лауреатами Нобелівської премії в області хімії.

Крім того, лауреати Нобелівської премії в галузі фізики стали Джеймс Піблс, Мішель Мейор і Дідьє Келоз. Зазначимо, що Вільям Келін, Пітер Реткліфф і Грегг Семенза отримали Нобелівські премії в області медицини.

Завтра стане відомий володар Нобелівської премії миру.

У минулому році Нобелівську премію миру вручили хірургу Дені Муквеге з Демократичної Республіки Конго (ДРК) і правозахисниці з Іраку Наді Мурад Басі Таха.

Нагадаємо, в минулому році колишній президент Польщі і нобелівський лауреат Лех Валенса пропонував висунути українського політв'язня Олега Сенцова на Нобелівську премію миру.

Названі лауреати Нобелівської премії в області хімії Стали відомі лауреати Нобелівської премії в галузі фізики
Новини України Нобелевская премия
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