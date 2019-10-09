Названі лауреати Нобелівської премії в області хімії

Ілюстративне фото (facebook.com nobelprize)

Ними стали американець Джон Гуденаф, англієць М. Станлі Уіттінгем і японець Акіра Йосіно

Нобелівський комітет назвав лауреатів премії в області хімії в 2019 році. Про це повідомляє прес-служба комітету.

Ними стали американець Джон Гуденаф, англієць М. Станлі Уіттінгем і японець Акіра Йосіно.

Джон Б. Гуденоф - американський вчений, фахівець в області фізики і матеріалознавства. Запропонував кобальтит літію в якості катода в літій-іонному акумуляторі.

М. Стенлі Уіттінгем отримав премію за дослідження, які поклали край початок розробці літій-іонних акумуляторів, які зараз можна знайти в кожному ноутбуці.

Акіра Йосіно - японський вчений-хімік, винайшов літій-іонний акумулятор.

Нагадаємо, що лауреати Нобелівської премії в галузі фізики стали Джеймс Піблс, Мішель Мейор і Дідьє Келоз.

Крім того, Вільям Келін, Пітер Реткліфф і Грегг Семенза отримали Нобелівські премії в області медицини.

Зазначимо, що завтра стануть відомі імена лауреатів премії в галузі літератури. У п'ятницю, 11 жовтня, стане відомий володар Нобелівської премії миру.

У минулому році Нобелівську премію миру вручили хірургу Дені Муквеге з Демократичної Республіки Конго (ДРК) і правозахисниці з Іраку Наді Мурад Басі Таха.

Нагадаємо, в минулому році колишній президент Польщі і нобелівський лауреат Лех Валенса пропонував висунути українського політв'язня Олега Сенцова на Нобелівську премію миру.