Призначення глави Міненерго: комітет Ради схвалив рішення

Профільний комітет Верховної ради розглянув кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетика. Парламенту рекомендують призначити його новим главою Міненерго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання комітету ВР.

"Я Вас вітаю. Ви отримали підтримку комітету. Відповідно рішення комітету - рекомендувати схвалити відповідну завтра кандидатуру у залі. Рішення комітету прийнято", - зазначив глава комітету Андрій Герус.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до парламенту подання на його призначення.

Раніше в коментарі РБК-Україна заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що кандидатуру Галущенка в комітеті Ради можуть розглядати вже сьогодні.

У понеділок спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що нового главу Міністерства енергетики можуть призначити вже у четвер.

РБК-Україна писало, що на засіданні фракції СН на минулому тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив депутатам кандидата на пост міністра енергетики Германа Галущенка. Після засідання в "Слузі народу" засумнівалися, що Галущенко отримає одноголосну підтримку всієї фракції.

Так, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву на звільнення.