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Призначено нового начальника СБУ в Миколаївській області

Новини » Суспільство    19.09.2019 - 12:49
Призначено нового начальника СБУ в Миколаївській області
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Віталій Герсак став новим начальником СБУ в Миколаївській області

Новим начальником управління Служби безпеки України в Миколаївській області став Віталій Герсак. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні в приміщенні Миколаївської ОДА голова СБУ Іван Баканов представив Віталія Герсака як нового начальника обласного управління Служби безпеки.

За словами Герсака, раніше він ніколи не був у Миколаївській області. Він також поскаржився, що при спілкуванні з підлеглими ті пояснили високий рівень корупції в регіоні тим, що "не впливають на процеси, була команда, були завдання".

Зазначимо, раніше Герсак був заступником начальника УВБ (управління внутрішньої безпеки) Служби зовнішньої розвідки, до цього служив у департаменті внутрішньої безпеки СЗР. До призначення в зовнішню розвідку працював начальником карного розшуку лінійного відділення станції "Київ-Пасажирський".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Стадніка головою Миколаївської обласної державної адміністрації. Представлення нового керівника Миколаївської області відбулося сьогодні, 19 вересня.

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