НАПК открыло публичный доступ к реестру деклараций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НАПК в Facebook.

"10 декабря 2023 года НАПК выполнило требования принятого Верховной Радой Украины закона № 3384-ІХ и обеспечило открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления с учетом мер безопасности", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что если в реестре не удалось найти определенного лица, то это означает, что в отношении него в НАПК поступило представление об изъятии из публичного доступа.

"Изъятие документов из публичной части Реестра деклараций возможно и после его открытия до завершения или отмены военного положения в Украине, однако в таком случае некоторое время они будут находиться в открытом доступе", - говорится в сообщении.

Е-декларирование

Электронное декларирование для чиновников было отменено после начала полномасштабной агрессии России. Пока норму решили вернуть. Сначала Верховная рада приняла соответствующий закон, но без важной поправки относительно мгновенного открытия реестра деклараций.

После этого украинцы создали петицию с призывом к президенту Владимиру Зеленскому ветировать закон. Он наложил вето и призвал парламентариев принять закон с учетом нормы об открытом реестре.

После этого ВР одобрила закон об е-декларировании с учетом вето президента, а Зеленский его подписал.

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