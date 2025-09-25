ua en ru
Самые яркие образы звезд на красной дорожке ОМКФ 2025

Четверг 25 сентября 2025 14:53
Самые яркие образы звезд на красной дорожке ОМКФ 2025 Наталка Денисенко, Анна Саливанчук, Любава Грешнова (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Вчера в Киеве стартовал 16-й Одесский международный кинофестиваль. Актеры, продюсеры, режиссеры и другие представители украинского шоу-бизнеса собрались в КВЦ "Парковый" на торжественном вечере.

РБК-Украина рассказывает о самых стильных образах звезд, которые посетили это мероприятие.

Наталка Денисенко

Актриса Наталка Денисенко не стала изменять себе и выбрала наряд белого цвета: длинное плетеное платье с широкими рукавами, под которым было видно короткое платье-основа на бретелях.

Ее образ дополнили белые туфли-лодочки с острым носком и небольшая сумочка с ручкой из жемчуга. Впрочем, потом актриса накинула наверх пальто и переобулась в удобные кеды.

Самые яркие образы звезд на красной дорожке ОМКФ 2025Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Антонина Хижняк

Актриса, которая полюбилась многим благодаря роли Мотри в "Спіймати Кайдаша", выбрала элегантное коричневое платье мини из атласа с интересными акцентами - асимметричным кроем и драпировкой. Дополнить элегантный образ Хижняк решила открытыми босоножками на небольшом каблуке.

Самые яркие образы звезд на красной дорожке ОМКФ 2025Антонина Хижняк с коллегами (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Тарас Цымбалюк

А главный герой нового сезона шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк решил проигнорировать дресс-код вечера cocktail и появился на красной дорожке в широких джинсах, белой футболке и спортивной ветровке. Завершить свой лук актер решил шапкой с отворотом.

Самые яркие образы звезд на красной дорожке ОМКФ 2025Тарас Цымбалюк появился вместе с Наталкой Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Ольга Сумская

Актриса Ольга Сумская выбрала сдержанный образ, который состоял из черного жакета и длинной юбки с вышивкой в виде калины контрастного алого цвета. Дополнить лук она решила красным ожерельем, стильной сумочкой-клатчем и классическими туфлями-лодочками.

Самые яркие образы звезд на красной дорожке ОМКФ 2025Ольга Сумская с коллегами (фото: instagram.com/olgasumska)

Любава Грешнова

Любава Грешнова выбрала длинное белое платье от дизайнера Oksana Mukha с акцентом на зоне декольте. Дополняли образ туфли на невысоком каблуке-рюмочке.

Самые яркие образы звезд на красной дорожке ОМКФ 2025Любава Грешнова (фото: instagram.com/lubavagreshnova)

Анна Саливанчук

Актриса Анна Саливанчук выбрала достаточно необычный лук для красной дорожки. Основа образа - короткое бежевое платье-комбинация с кружевной обработкой по низу.

Поверх платья она накинула коричневый удлиненный пиджак с поясом. Образ дополнен стильной коричневой шляпой с широкими полями и замшевыми сапогами-ботфортами, а также блестящей золотистой сумочкой в форме полумесяца.

Самые яркие образы звезд на красной дорожке ОМКФ 2025Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Ирина Кудашова

Актриса Ирина Кудашова выбрала белое платье мини с воланами. Образ она дополнила открытыми босоножками на высоких каблуках.

Самые яркие образы звезд на красной дорожке ОМКФ 2025Ирина Кудашова с коллегами (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Даша Трегубова

Актриса и ведущая Даша Трегубова выбрала асимметричное белое платье, элегантно подчеркивающее ее фигуру.

Платье имеет необычный крой: верхняя часть выполнена в виде корсета с акцентом на одно плечо, что придает образу современности. Также платье дополнено ассиметричной юбкой, которая открывает одну ногу. Завершают образ белые босоножки на каблуках и стильная укладка.

Самые яркие образы звезд на красной дорожке ОМКФ 2025Даша Трегубова была одной из ведущих мероприятия (фото: instagram.com/fg_kyiv_art_go)

