Найяскравіші образи зірок на червоній доріжці ОМКФ 2025

Учора в Києві стартував 16-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Актори, продюсери, режисери та інші представники українського шоу-бізнесу зібралися в КВЦ "Парковий" на урочистому вечорі.

РБК-Україна розповідає про найстильніші образи зірок, які відвідали цей захід.

Наталка Денисенко

Акторка Наталка Денисенко не стала зраджувати собі й обрала вбрання білого кольору: довгу плетену сукню з широкими рукавами, під якою було видно коротку сукню-основу на бретелях.

Її образ доповнили білі туфлі-човники з гострим носком і невелика сумочка з ручкою з перлів. Втім, потім акторка накинула наверх пальто і перевзулася в зручні кеди.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Антоніна Хижняк

Акторка, яка полюбилася багатьом завдяки ролі Мотрі у "Спіймати Кайдаша", обрала елегантну коричневу сукню міні з атласу з цікавими акцентами - асиметричним кроєм і драпіруванням. Доповнити елегантний образ Хижняк вирішила відкритими босоніжками на невеликих підборах.

Антоніна Хижняк з колегами (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Тарас Цимбалюк

А головний герой нового сезону шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк вирішив проігнорувати дрескод вечора cocktail і з'явився на червоній доріжці в широких джинсах, білій футболці та спортивній вітрівці. Завершити свій лук актор вирішив шапкою з відворотом.

Тарас Цимбалюк з'явився разом із Наталкою Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Ольга Сумська

Акторка Ольга Сумська вибрала стриманий образ, який складався з чорного жакета і довгої спідниці з вишивкою у вигляді калини контрастного червоного кольору. Доповнити лук вона вирішила червоним намистом, стильною сумочкою-клатчем і класичними туфлями-човниками.

Ольга Сумська з колегами (фото: instagram.com/olgasumska)

Любава Грєшнова

Любава Грєшнова вибрала довгу білу сукню від дизайнера Oksana Mukha з акцентом на зоні декольте. Доповнювали образ туфлі на невисоких підборах-рюмочках.

Любава Грєшнова (фото: instagram.com/lubavagreshnova)

Анна Саліванчук

Актриса Анна Саліванчук обрала досить незвичайний лук для червоної доріжки. Основа образу - коротка бежева сукня-комбінація з мереживною обробкою по низу.

Поверх сукні вона накинула коричневий подовжений піджак із поясом. Образ доповнено стильним коричневим капелюхом з широкими полями та замшевими чобітьми-ботфортами, а також блискучою золотистою сумочкою у формі півмісяця.

Анна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Ірина Кудашова

Актриса Ірина Кудашова обрала білу сукню міні з воланами. Образ вона доповнила відкритими босоніжками на високих підборах.

Ірина Кудашова з колегами (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Даша Трегубова

Акторка і ведуча Даша Трегубова обрала асиметричну білу сукню, що елегантно підкреслила її фігуру.

Сукня має незвичайний крій: верхня частина виконана у вигляді корсета з акцентом на одне плече, що надає образу сучасності. Також сукня доповнена асиметричною спідницею, яка відкриває одну ногу. Завершують образ білі босоніжки на підборах і стильну укладку.

Даша Трегубова була однією з ведучих заходу (фото: instagram.com/fg_kyiv_art_go)