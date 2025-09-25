Тренд осени 2025 - кожаный тренч: жена Стейтема показала модный фасон

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли появилась на публике в стильном темном тренче с акцентом на талии, соединив классику с современными деталями. Ее образ уже назвали модным примером на осенний сезон.

Об этом подробнее рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Какой "лук" выбрала Роузи Хантингтон-Уайтли

Модель появилась в темном кожаном плаще классического фасона. Он выполнен в глубоком сером оттенке и отлично работает как альтернатива классическому черному.

Двубортный крой с широкими лацканами, пояс на талии и длина ниже колена создают изящный, но уверенный силуэт. Такой тренч не только защищает от ветра, но и формирует четкую линию фигуры, подчеркивая талию и придавая образу структурности.

Она дополнила образ большими темными солнцезащитными очками, которые придают нотки загадочности и кинематографического настроения.

Лаконичная белая сумочка с золотой цепочкой стала стильным акцентом, выгодно контрастирующим с темной гаммой верхней одежды. Это отличный пример того, как светлые аксессуары могут "оживить" образ.

Под плащом видны черные штаны клеш, а также туфли на высоких каблуках с узким носком.

Роузи Хантингтон-Уайтли с Джейсоном Стейтемом (фото: instagram.com/rosiehw)

Как носить кожаный плащ осенью 2025

Кожаный тренч - универсальная вещь, которая отлично сочетается как с классическим, так и с гардеробом в стиле кэжуал.

Его можно носить с джинсами, трикотажем, штанами-палаццо или даже платьями в минималистическом стиле. Важно соблюдать баланс текстур: если верх - глянцевая кожа, низ может быть матовым или фактурным.

Еще один совет - играть с оттенками. Осенняя палитра 2025 года богата приглушенными оттенками: бордо, хаки, мокко, темно-синий и графитовый. Именно они станут идеальными для кожаной верхней одежды.

Роузи Хантингтон-Уайтли показала модный лук (фото: instagram.com/rosiehw)

Почему кожаный тренч в тренде осенью 2025

Возвращение к классике

Кожаный тренч - это классика, которая в то же время выглядит стильно, уверенно и даже немного дерзко. Он ассоциируется с силой и независимостью - как раз к тому, к чему стремится современная аудитория.

Структура и форма - ключ к силуэту сезона

После нескольких сезонов оверсайза мода снова обращается к выразительной линии плеча, обозначенной талии и четким формам. Кожаный тренч с поясом прекрасно очерчивает фигуру, создает эффект собранного образа и подходит многим типам фигуры.

Идеален для осенней погоды

Практичность тоже играет свою роль. Кожа - плотный, ветронепроницаемый и долговечный материал, идеально подходящий для меняющейся осенней погоды. И в то же время смотрится гораздо эффектнее, чем обычная ткань.

Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Богатство цветов и фактур

В 2025 году тренд на кожу не ограничивается черным. В моде графитовый, бордовый, темно-зеленый, хаки и темно-синий оттенки - глубокие и сдержанные, но не скучные. Это позволяет экспериментировать с цветом, оставаясь в рамках осенней палитры.

Универсальность в стилизации

Кожаный тренч легко адаптируется под строгий, кэжуал или даже гранжевый стиль. Его можно носить с платьями, джинсами, широкими брюками или даже спортивными вещами - и он повсюду смотрится уместно. Это "герой гардероба", который легко трансформируется.

Роузи Хантингтон-Уайтли задает тренды (фото: instagram.com/rosiehw)