ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Тренд осени 2025 - кожаный тренч: жена Стейтема показала модный фасон

Четверг 25 сентября 2025 07:14
UA EN RU
Тренд осени 2025 - кожаный тренч: жена Стейтема показала модный фасон Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Катерина Собкова

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли появилась на публике в стильном темном тренче с акцентом на талии, соединив классику с современными деталями. Ее образ уже назвали модным примером на осенний сезон.

Об этом подробнее рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Какой "лук" выбрала Роузи Хантингтон-Уайтли

Модель появилась в темном кожаном плаще классического фасона. Он выполнен в глубоком сером оттенке и отлично работает как альтернатива классическому черному.

Двубортный крой с широкими лацканами, пояс на талии и длина ниже колена создают изящный, но уверенный силуэт. Такой тренч не только защищает от ветра, но и формирует четкую линию фигуры, подчеркивая талию и придавая образу структурности.

Она дополнила образ большими темными солнцезащитными очками, которые придают нотки загадочности и кинематографического настроения.

Лаконичная белая сумочка с золотой цепочкой стала стильным акцентом, выгодно контрастирующим с темной гаммой верхней одежды. Это отличный пример того, как светлые аксессуары могут "оживить" образ.

Под плащом видны черные штаны клеш, а также туфли на высоких каблуках с узким носком.

Тренд осени 2025 - кожаный тренч: жена Стейтема показала модный фасонРоузи Хантингтон-Уайтли с Джейсоном Стейтемом (фото: instagram.com/rosiehw)

Как носить кожаный плащ осенью 2025

Кожаный тренч - универсальная вещь, которая отлично сочетается как с классическим, так и с гардеробом в стиле кэжуал.

Его можно носить с джинсами, трикотажем, штанами-палаццо или даже платьями в минималистическом стиле. Важно соблюдать баланс текстур: если верх - глянцевая кожа, низ может быть матовым или фактурным.

Еще один совет - играть с оттенками. Осенняя палитра 2025 года богата приглушенными оттенками: бордо, хаки, мокко, темно-синий и графитовый. Именно они станут идеальными для кожаной верхней одежды.

Тренд осени 2025 - кожаный тренч: жена Стейтема показала модный фасонРоузи Хантингтон-Уайтли показала модный лук (фото: instagram.com/rosiehw)

Почему кожаный тренч в тренде осенью 2025

Возвращение к классике

Кожаный тренч - это классика, которая в то же время выглядит стильно, уверенно и даже немного дерзко. Он ассоциируется с силой и независимостью - как раз к тому, к чему стремится современная аудитория.

Структура и форма - ключ к силуэту сезона

После нескольких сезонов оверсайза мода снова обращается к выразительной линии плеча, обозначенной талии и четким формам. Кожаный тренч с поясом прекрасно очерчивает фигуру, создает эффект собранного образа и подходит многим типам фигуры.

Идеален для осенней погоды

Практичность тоже играет свою роль. Кожа - плотный, ветронепроницаемый и долговечный материал, идеально подходящий для меняющейся осенней погоды. И в то же время смотрится гораздо эффектнее, чем обычная ткань.

Тренд осени 2025 - кожаный тренч: жена Стейтема показала модный фасонРоузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Богатство цветов и фактур

В 2025 году тренд на кожу не ограничивается черным. В моде графитовый, бордовый, темно-зеленый, хаки и темно-синий оттенки - глубокие и сдержанные, но не скучные. Это позволяет экспериментировать с цветом, оставаясь в рамках осенней палитры.

Универсальность в стилизации

Кожаный тренч легко адаптируется под строгий, кэжуал или даже гранжевый стиль. Его можно носить с платьями, джинсами, широкими брюками или даже спортивными вещами - и он повсюду смотрится уместно. Это "герой гардероба", который легко трансформируется.

Тренд осени 2025 - кожаный тренч: жена Стейтема показала модный фасонРоузи Хантингтон-Уайтли задает тренды (фото: instagram.com/rosiehw)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Тренды Модные тренды Стиль жизни
Новости
"У нас нет толстых ракет для парадов". Зеленский обвинил Россию в гонке вооружений
"У нас нет толстых ракет для парадов". Зеленский обвинил Россию в гонке вооружений
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"