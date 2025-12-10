ua en ru
Ср, 10 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Самый высокий уровень за годы: Дания зафиксировала резкий рост рисков и гибридных атак России

Дания, Среда 10 декабря 2025 10:23
UA EN RU
Самый высокий уровень за годы: Дания зафиксировала резкий рост рисков и гибридных атак России Иллюстративное фото: Дания зафиксировала резкий рост рисков и гибридных атак России (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Военная разведка Дании заявила, что страна сталкивается с наибольшим за много лет уровнем внешних угроз на фоне роста глобальных конфликтов и конкуренции великих держав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По оценке разведки, наибольшую опасность для Дании представляют Россия и Китай, чьи действия все больше подрывают стабильность безопасности в Европе и мире.

"Мировые великие державы все чаще ставят собственные интересы на первое место и используют силу для достижения своих целей", - отмечается в отчете.

Разведка подчеркивает, что российская война против Украины является ключевым фактором, который формирует ситуацию безопасности в Европе. Хотя прямой угрозы нападения на Данию пока нет, в разведке ожидают дальнейшего роста военной активности России вблизи НАТО.

Также в отчете обращают внимание на "растущую неопределенность" относительно роли США как гаранта европейской безопасности, что, по мнению датских аналитиков, может подтолкнуть Москву к усилению гибридных атак против стран Альянса.

На этом фоне Дания уже сталкивается с подозрительными инцидентами: в сентябре неизвестные беспилотники несколько раз появлялись возле стратегических объектов страны, вызвав временное закрытие аэропортов Копенгагена и Ольборга. Правительство расценило это как элемент психологического давления в рамках гибридной операции.

Дроны над ЕС

В 2025 году в Германии резко возросло количество случаев несанкционированного использования дронов - зафиксировано более тысячи инцидентов, в частности над военно-морскими объектами Бундесвера. Активность беспилотников также замечали возле аэропортов Брюсселя и Льежа, что повлекло перебои в авиасообщении.

Подобная ситуация наблюдается в ряде других европейских стран.

На этом фоне российский диктатор Владимир Путин перед встречей со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом заявил, что Россия "готова к войне" с Европой, если та якобы первой ее начнет. Он утверждал, что Москва "не планирует воевать", но Европа стремится нанести России "стратегическое поражение" и выдвигает неприемлемые условия. Также Путин заявил, что Европа "отказалась от переговоров".

"Россия не собирается воевать с Европой, но если Европа начнет - мы готовы. Тогда может быстро наступить момент, когда нам не с кем договариваться", - добавил он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Дания
Новости
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка, - источники
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка, - источники
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте