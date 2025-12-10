Самый высокий уровень за годы: Дания зафиксировала резкий рост рисков и гибридных атак России
Военная разведка Дании заявила, что страна сталкивается с наибольшим за много лет уровнем внешних угроз на фоне роста глобальных конфликтов и конкуренции великих держав.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По оценке разведки, наибольшую опасность для Дании представляют Россия и Китай, чьи действия все больше подрывают стабильность безопасности в Европе и мире.
"Мировые великие державы все чаще ставят собственные интересы на первое место и используют силу для достижения своих целей", - отмечается в отчете.
Разведка подчеркивает, что российская война против Украины является ключевым фактором, который формирует ситуацию безопасности в Европе. Хотя прямой угрозы нападения на Данию пока нет, в разведке ожидают дальнейшего роста военной активности России вблизи НАТО.
Также в отчете обращают внимание на "растущую неопределенность" относительно роли США как гаранта европейской безопасности, что, по мнению датских аналитиков, может подтолкнуть Москву к усилению гибридных атак против стран Альянса.
На этом фоне Дания уже сталкивается с подозрительными инцидентами: в сентябре неизвестные беспилотники несколько раз появлялись возле стратегических объектов страны, вызвав временное закрытие аэропортов Копенгагена и Ольборга. Правительство расценило это как элемент психологического давления в рамках гибридной операции.
Дроны над ЕС
В 2025 году в Германии резко возросло количество случаев несанкционированного использования дронов - зафиксировано более тысячи инцидентов, в частности над военно-морскими объектами Бундесвера. Активность беспилотников также замечали возле аэропортов Брюсселя и Льежа, что повлекло перебои в авиасообщении.
Подобная ситуация наблюдается в ряде других европейских стран.
На этом фоне российский диктатор Владимир Путин перед встречей со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом заявил, что Россия "готова к войне" с Европой, если та якобы первой ее начнет. Он утверждал, что Москва "не планирует воевать", но Европа стремится нанести России "стратегическое поражение" и выдвигает неприемлемые условия. Также Путин заявил, что Европа "отказалась от переговоров".
"Россия не собирается воевать с Европой, но если Европа начнет - мы готовы. Тогда может быстро наступить момент, когда нам не с кем договариваться", - добавил он.