Cамые удачные дни сентября для каждого знака из Китайского гороскопа

Пятница 29 августа 2025 10:07
Cамые удачные дни сентября для каждого знака из Китайского гороскопа Какие дни сентября самые удачные (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Катерина Собкова

В сентябре каждый знак Китайского гороскопа будет иметь особенно благоприятные дни, когда удача будет на их стороне. Астрологи назвали даты, которые следует использовать для важных решений, новых начинаний или личных моментов.

В какие именно дни знакам из Китайского гороскопа особенно повезет, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Your Tango.

Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Самый счастливый день - 7 сентября

В этот день удача будет на вашей стороне. Дела, в которые вкладывали больше усилий, начнут давать результаты. Чтобы усилить положительные изменения, обратите внимание на зеленый и оранжевый цвета.

Бык (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Самый счастливый день - 11 сентября

В сентябре важно действовать обдуманно - не спешите с решениями. Удача будет оказывать содействие в карьере, а это положительно повлияет и на личную жизнь. Зеленый, золотой и цветочные орнаменты помогут усилить этот период.

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Самый счастливый день - 23 сентября

Самое время действовать - удача на вашей стороне. Ожидаются приятные перемены и неожиданные возможности. Оранжевый цвет и тигровые мотивы усилят успех.

Кролик (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Самый счастливый день - 25 сентября

В этот месяц удача повернется лицом, особенно если вы осознанно формируете свои намерения. Простой ритуал признательности и вера в лучшее помогут открыть новые возможности. Розовый цвет будет способствовать воплощению грез.

Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Самый счастливый день - 29 сентября

Успех этого месяца зависит от осознания собственной силы преодолевать какие-либо препятствия. Если вы приложите усилия, удача сама придет к вам. Особенно благоприятное время для важных экзаменов. Оранжевый и розовый цвета помогут поддержать мотивацию.

Змея (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Самый счастливый день - 15 сентября

Успех этого месяца зависит от умения правильно делать ставки и своевременно их снимать, особенно если вы занимаетесь инвестициями или трейдингом. Избегайте азартных игр и необдуманных денежных решений. Стратегический подход принесет отличные результаты. Зеленый цвет поможет привлечь финансовую удачу.

Лошадь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Самый счастливый день - 15 сентября

Этот месяц дает вам шанс найти новые возможности для роста в карьере и жизни, но сначала следует усвоить важный жизненный урок. Изучение нового или обучение поможет привлечь удачу. Желтый и оранжевый цвета повысят вашу креативность и улучшат личную жизнь.

Овца (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Самый счастливый день - 23 сентября

В сентябре удача побуждает вас попробовать что-нибудь новое - хобби, отношения, стиль общения или шаг в карьере. Это принесет новые знания и развитие. Ключевое слово - новое. Желтый цвет поможет привлечь большее счастье этого месяца.

Обезьяна (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Самый счастливый день - 21 сентября

В сентябре удача будет связана с лучшими и продуктивными сферами жизни. Инвестиции в них принесут стремительное развитие, что активизирует и другие направления. Сейчас пора сосредоточиться на позитиве. Оранжевый цвет усилит удачу и творческий потенциал этого месяца.

Петух (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Самый счастливый день - 19 сентября

Удача придет через детей - собственных, племянников, внуков или даже студентов. Домашние любимцы также принесут везение. Создай положительную атмосферу, чтобы привлекать удачу и устранять препятствия. Оранжевый цвет усугубит успех в любви этого месяца.

Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Самый счастливый день - 18 сентября

Вас ждут материальные блага, ценные мелочи и крепкие отношения, которые станут вашей опорой. Верьте в силу любви и удачи вместе. Темно-зеленый цвет поможет привлечь финансовый успех в этом месяце.

Свинья (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Самый счастливый день - 17 сентября

Ваша удача в сентябре будет связана с комфортом и стилем. Одежда, которая приносит радость и уверенность, поможет добиться успеха. Выбирайте любимые цвета и ткани, которые подчеркивают сильные стороны.

