Как привлечь удачу, деньги и возможности: простые ритуалы для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 27 августа обещает насыщенный для всех знаков Зодиака. Астрологи советуют придерживаться простых ритуалов, чтобы привлечь удачу на свою сторону.

РБК-Украина рассказывает, какие дела помогут привлечь удачу на свою сторону в этот и последующие дни.

Овен

Любой красный аксессуар - сумка, украшение, брошь - станут вашим талисманом на день. Этот цвет подчеркнет уверенность и поможет открыто выражать мысли и желания. Идеально для тех, кто стремится в этот день привлечь новые возможности.

Телец

В этот день придется принимать важные решения. Именно поэтому чашка травяного чая станет ритуалом успокоения мыслей и восстановления концентрации. Стоит прислушиваться к интуиции и не спешить с решениями, чтобы достичь максимальной эффективности.

Близнецы

Они помогут сохранить комфорт в холодную погоду, создать ощущение уюта и защищенности. С таким образом день пройдет продуктивнее, а работа и общение станут легче и приятнее

Рак

Маленькое зеленое растение или цветок - ваш талисман дня. Символы природы принесут ощущение гармонии и позитива в отношения. Это удачный день для искренних разговоров и предложений, которые помогут укрепить любовь.

Лев

Вашими союзниками станут золотые или желтые оттенки. Они подчеркнут вашу харизму, придадут уверенности и привлекут внимание окружающих. С такими талисманами можно смело искать новые возможности и проекты для заработка.

Дева

Ваш день должен начаться с короткой медитации или заметки благодарности. Это поможет оставаться спокойной и открытой к новым возможностям. А судьба приготовила вам немало нового!

Весы

В этот день стоит взять с собой небольшое украшение или другой аксессуар бирюзового цвета. Этот камень символизирует гармонию и поддержку в отношениях. А вам они точно пригодятся, ведь звезды предсказывают перемены в личной жизни.

Скорпион

Носите что-то с черным или темно-синим цветом. Это поможет сосредоточиться на важных делах и правильно определить приоритеты. По прогнозам астрологов, день будет насыщен на задачи, поэтому есть риски потерять контроль.

Стрелец

Попробуйте написать короткий список целей на день. Планирование активизирует вашу энергию и подтолкнет к новым достижениям. Это идеальное время для новых начинаний, если они удачно продуманы.

Козерог

Послушайте свою любимую песню. Мелодия принесет вдохновение, восстановит силы и поднимет настроение. Может появиться идея, которая в конце концов приведет к финансовому росту.

Водолей

Что-то хрустальное станет вашим талисманом дня. Прозрачные символы помогут расчистить путь для творческих идей и новых контактов. Знакомство в этот день поспособствует успехам в личной и профессиональной жизни.

Рыбы

Проведите день с блокнотом для записей или вдохновенными цитатами. Это поможет организовать мысли и привлечь положительные энергии. В этот день важно держать все под контролем, ведь возможны ошибки из-за поспешных решений.