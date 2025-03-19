Символизм или традиция? Почему на Пасху красят яйца

Окрашивание яиц - изготовление крашанок и писанок - является неотъемлемой частью подготовки к празднику Пасхи (Светлого Христова Воскресения). При этом во многих культурах яйца являются символом плодородия и обновления жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на University blog Львовского национального университета имени Ивана Франко.

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Что могут символизировать крашеные яйца

Считается, что яйцо является универсальным символом, который означает плодородие и обновление жизни. Он присутствует в каждой культуре - от древних египтян и персов до современных государств.

Даже древнеримский деятель Плиний писал, что римляне употребляли крашеные яйца при народных играх, богослужебных обрядах и очищении от грехов.

Для христиан помещенное в пасхальную корзину яйцо может символизировать тело Господне, помещенное в гробницу. Между тем растрескивание яйца представляет собой воскресение Иисуса Христа.

Некоторые исследователи считают, что количество яиц при этом также является символическим - обычно их рисуют 13 (в честь двенадцати апостолов и Спасителя).

Магистр культурологии ЛНУ имени Ивана Франко Наталья Богач объяснила, что традиционно больше всего готовят красных яиц, ведь в христианстве этот цвет символизирует кровь, которую Иисус пролил на кресте.

В то же время используют для пасхальных яиц и другие цвета - желтый, синий, зеленый и т.д.

Предания и легенды о происхождении обычая

О происхождении обычая делать крашанки и писанки на Пасху существует немало преданий и легенд.

Так, в греческих рукописях Х века упоминается, будто Мария Магдалина пришла к римскому императору Тиберию с вестью о воскресении Христа и подала ему яйца в подарок. Император не поверил и сказал: "Скорее это яйцо станет красным, чем будет возможным воскресение из мертвых". И тут, у всех на глазах, яйцо якобы покраснело.

Между тем народные предания, записанные на Подолье, рассказывают: после своего воскресения Иисус приказал воинам, охранявшим его гроб, чтобы те шли и сказали всем людям, что Христос воскрес. При этом он достал из гробницы пасхальное яйцо и дал охранникам - для того, чтобы люди им поверили.

Согласно исследованию фольклориста Дарьи Анцибор, существует другая легенда с Гуцульщины, записанная еще выдающимся украинским деятелем, ученым и писателем Иваном Франко. В ней говорится о попытке Марии спасти своего сына и сделать подношение правителю Понтию Пилату.

По этой версии, Мария всю ночь делала крашанки и писанки, однако, когда принесла их утром в корзине Понтию Пилату с просьбой помиловать Иисуса, тот сообщил, что его уже убили. Услышав это, Мария потеряла сознание, а писанки покатились по всему миру.

В Киевской области встречается кое-где другая легенда. В ней рассказывается, что когда Иисус Христос ходил со Святым Петром по земле, они проходили через одно село, в котором люди начали бросать в Спасителя камнями и комьями земли.

Однако камень, касаясь одежды Иисуса, превращался в писанку. А комок земли - в крашанку. Тогда Святой Петр собрал их в карманы и позже раздал людям. Оттуда, якобы, и пошел обычай красить яйца на Пасху.

В Полтавской области есть также легенда, что писанки делала Матерь Божья еще тогда, когда Иисус был маленьким: "Ребенок очень радовался этим игрушкам".

Почему на Пасху принято красить яйца

Иван Франко писал о пасхальных яйцах так: "Писанки у нашего народа имеют значение до определенной степени талисмана. Свяченые писанки или вообще освященные яйца являются первым блюдом, которое преломляет пост".

Он рассказывал также, что писанки приносят любовь и приязнь.

"Девушки одаривают ими парней, иногда наоборот. В некоторых краях одаривают ими дорогих гостей. Красные яйца дают здоровье, красоту, силу. Крестьяне прячут их в доме от одной пасхальной ночи до второй, в основном помещая их под образами", - объяснял писатель.

Некоторые верили также, что писанки с "орнаментом без конца" нужно класть на ульи в пасеках, чтобы пчелы были здоровыми, а мед - вкусным и питательным.

По словам Франко, пасхальными яйцами "гладили скот и лошадей" - по позвоночнику, от головы до хвоста в день святого Юрия, "чтобы они были гладкими и здоровыми".

"Когда первый раз гремит гром или при других обстоятельствах, моются водой, в которой мочили крашанку и дукат, чтобы получить красоту и богатство", - добавлял литературовед.

Следовательно, в целом окрашивание яиц на Пасху - не просто красивый обряд, но и древняя традиция с богатым символизмом (который может зависеть от того или иного региона).

Яйцо является символом жизни, возрождения и Светлого Христова Воскресения во многих культурах мира.

В завершение стоит отметить, что в этом году дата Светлого Христова Воскресения совпадает для всех христиан - и православных, и католиков. Пасху украинцы будут отмечать все вместе в воскресенье, 20 апреля.

В этом году украинцы будут праздновать Пасху 20 апреля (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)