ua en ru
Вт, 05 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Выборы в США Израиль новости Зеленский заявления Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Зарабатывали" по 9 млн гривен ежемесячно: в Кривом Роге разоблачили наркоторговцев

Вторник 05 ноября 2024 15:00
UA EN RU
"Зарабатывали" по 9 млн гривен ежемесячно: в Кривом Роге разоблачили наркоторговцев Фото: В Кривом Роге задержали дельцов, сбывавших метамфетамин (npu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Кривом Роге задержали 24 участника преступных организаций, которые на сбыте метамфетамина "зарабатывали" до 9 миллионов гривен в месяц. Им объявили подозрения и отправили под стражу.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По информации правоохранителей, лидеры этих преступных организаций - 36 и 41 лет - в свое время тесно сотрудничали с руководителями наркосиндиката "Двадцатовские" и с их разрешения распространяли наркотики на определенных территориях Кривого Рога.

Подозреваемые спустя некоторое время после ликвидации полицией "20-х" решили занять их место и даже использовали их методы сбыта наркотика - коктейльные трубочки. Деньги вкладывали в легальный бизнес и выводили в криптовалюту.

Сообщается, что в преступных организациях была четкая иерархия: ее руководители контролировали все процессы, фасовщики отвечали за подготовку товара к сбыту, так называемые "старшие" - за поставку метамфетамина. Работали сменами, в конце которой участники отчитывались о выручке и остатках "товара".

Всего у них было 6 мест для фасовки наркотиков - собственные дома участников группировок и арендованные квартиры, которые время от времени меняли. Заказы принимали через чат-боты в мессенджере.

"Товар" дельцы сбывали в коктейльных трубочках из рук в руки или путем закладок по всему Кривому Рогу. Стоимость "дозы" в один грамм составляла 2000 гривен, а 0,018 грамм - 300.

По данным оперативников, ежемесячно подозреваемые сбывали до 30 тысяч доз метамфетамина и получали до 9 миллионов гривен "прибыли". Часть этих средств они вкладывали в развитие наркобизнеса, остальные - в легальный бизнес и выводили в криптовалюту.

Всего в ходе проведения 87 обысков полицейские изъяли наркотиков и психотропов почти на 2 млн гривен, оборудование для смешивания и фасовки наркотического вещества, наличные деньги в разной валюте на почти 850 тысяч гривен, оружие, гранаты, автомобили и т.д. Стоимость изъятого около 10 миллионов гривен.

Всем задержанным следователи сообщили о подозрении. В зависимости от роли и участия их действия квалифицированы:

  • по ч. 1 и 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации);
  • ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта и незаконный сбыт психотропных веществ) УКУ.

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество. Фигурантам может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: Нацполиция в Кривом Роге задержала участников преступных организаций, которые на сбыте метамфетамина "зарабатывали" до 9 млн гривен в месяц (npu.gov.ua)

Что известно о наркосиндикате "Двадцатовские"

"Двадцатовские" - это криворожский синдикат наркоторговцев, действовавший в городе с 90-х годов. Его назвали в честь одноименного квартала в Кривом Роге. Дельцы начинали как банда рэкетиров. Когда они получили большое влияние, то стали "продавать" свою лицензию на рэкет другим, не столь крупным бандам. Те, в свою очередь, отдавали часть "дани" от рэкета самым "двадцатовским" за лицензию и силовую помощь.

Параллельно с этим банда начала заниматься производством и распространением наркотиков. Вскоре банда превратилась в настоящий синдикат с собственной иерархией.

Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина "Двадцатовские". Как в Украине разоблачили масштабный наркосиндикат родом из 90-х".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Национальная полиция
NEWS
Выборы президента США стартовали на участках. Сколько продлится голосование
Выборы президента США стартовали на участках. Сколько продлится голосование
DAILY
Не только Трамп или Харрис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не только Трамп или Харрис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США