Самый мощный за 100 лет. Что известно об урагане "Милтон" в США и в чем его опасность

Приближающийся к американскому штату Флорида ураган "Милтон" может стать одним из самых разрушительных в этом регионе за последнее столетие. Местных жителей призывают немедленно эвакуироваться, чтобы спастись от смертоносной стихии.
РБК-Украина в материале собрало главное о "Милтоне" и как в США к нему готовятся.
По информации американского Национального центра наблюдения за ураганами, разрушительные ветры, опасные для жизни штормовые волны и сильные осадки будут распространяться, приближаясь к восточному побережью США. Специалисты прогнозируют значительные повреждения и ущерб, учитывая, что ураган направляется непосредственно к густонаселенной территории.
Губернатор штата Флорида Рон Десантис призвал местных немедленно эвакуироваться в связи с приближающейся стихией. The New York Times со ссылкой на Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям пишет, что уведомление о принудительной или рекомендованной эвакуации было разослано более 5,5 млн человек. Это самая большая эвакуация в истории Флориды.
По словам Десантиса, штат
Ожидается, что первым почувствует на себе удар Тампа - густонаселенный город, расположенный в одноименной бухте на побережье Мексиканского залива. Синоптики сообщают, что ветровое поле шторма удвоится к тому моменту, когда переместится на сушу и ударит по штату.
Мэр Тампы Джейн Кастор обратилась с важным предупреждением к жителям, решившим остаться в эвакуационных зонах.
"Я могу сказать без всякой драматизации: если вы решите остаться в одной из этих эвакуационных зон, вы умрете", - отметила она.
Согласно прогнозам, "Милтон" не остановится на Тампе. Вероятно, он пересечет территорию Флориды к ее противоположному побережью на Атлантическом океане. Также разрушительные ветры могут нанести ущерб далеко вглубь материка. Также есть угроза наводнения и возможно торнадо.
Американский Национальный центр наблюдения за ураганами прогнозирует выход "Милтона" на сушу вечером в среду, но прогноз NBC News предусматривает выход на сушу чуть позже, между 2:00 и 6:00 четверга по местному времени.
"Милтону" уже присвоен статус урагана 5 категории. Речь идет о максимальной отметке по шкале ураганов Саффира - Симпсона, при которой регистрируется колоссальная сила ветра и риск катастрофических разрушений. Синоптики сообщили, что скорость урагана несколько ослабла, но он все еще остается ураганом пятой категории.
Фото: отмечена красным цветом область обозначает потенциальный путь шторма (weather.com)
Предупреждения о шторме охватили почти все западное побережье Флориды. На участке, охватывающем округ Пинеллас, Сарасоту и город Тампа, ожидается затопление от 10 до 15 футов (от более 3 до 4,5 метров) от уровня земли. В городе Сент-Питерсберг во время шторма скорость ветра может 100 миль/час (более 160 км/ч), что больше, чем во время урагана "Хелен".
"Милтон" пройдет через Флориду с запада на восток. В Орландо и его окрестностях синоптики предупредили о дожде до 15 дюймов (38,1 см) и сказали, что город и регион сталкиваются с "чрезвычайной угрозой наводнения".
Впрочем, силу урагана нельзя оценить точно, поскольку он то достигает самой высокой категории, то утихает, то набирает обороты снова. В эпицентре стихии скорость ветра сейчас 280 км/код.
Чтобы уменьшить потенциальные катастрофические последствия стихии, местные жители забивают окна, обкладывают дома мешками с песком и проводят водоотвод. Кроме эвакуации в регионе аэропорты сообщили о закрытии, также к штормам готовят животных в зоопарке.
Как передают корреспонденты CNN, автодороги во Флориде переполнены машинами, более 17% автозаправочных станций Флориды не работают, а на некоторых АЗС заканчивается топливо.
#Milton 's pressure has dropped to 902 hPa. Только #hurricane with low pressure этот последний в календарный год в Atlantic on record является Wilma (2005-882 hPa). Atlantic pressure readings have been consistently recorded since 1979. pic.twitter.com/XKmLCBkDrw - Philip Klotzbach (@philklotzbach)
Жителей побережья Флориды и вообще штата призывают иметь план спасения, собрать тревожный чемодан с набором экстренной помощи. Также власти просят подготовить запасы, включая не скоропортящиеся продукты и воду на случай длительных обесточений. Также рекомендуют иметь наличные, поскольку банкоматы могут не работать.
Примечательно, что регион только приходит в себя от опустошительного урагана "Хелен", в результате которого, как писал "Голос Америки", погибли более двухсот человек и были уничтожены многие объекты коммуникации и инфраструктуры в Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Теннесси и Вирджинии. Поэтому специалисты считают, что могут возникать трудности у беглецов от последующего разрушительного урагана.
Фото: во Флориде через 10 дней после урагана "Хелен" готовятся к приходу "Милтона" (Getty Images)
Президент США Джо Байден предупредил, что ураган может стать одним из самых разрушительных в регионе за последнее столетие.
"Дай Бог, чтобы этого не произошло, но сейчас все выглядит именно так. Это вопрос жизни и смерти", - заявил он, призывая местных жителей эвакуироваться.
Байден заверил, что провел переговоры с представителями всех политических сил в регионе, пообещав им "любую поддержку, которая может потребоваться".
Учитывая мощь урагана, президент США решил отложить свою поездку в Анголу и Германию. Ожидалось, что в последней он должен был возглавить заседание в формате "Рамштайн" по поставкам оружия Украине и с союзниками обсудить дальнейшую поддержку украинцев.
Планировалось, что лидеры США, Франции, Великобритании и Германии встретятся в субботу в Берлине для переговоров по российско-украинской войне и последним событиям на Ближнем Востоке.
Впрочем, уже появилась информация от Пентагона, что в силу обстоятельств "Рамштайн" могут перенести и объединить его с заседанием министров обороны НАТО 17-18 октября. Однако окончательное еще не принято.
"Мы сейчас это выясняем. Как вы знаете, президент отменил свою поездку в Германию. Поэтому мы работаем в этом направлении и сообщим, когда будет принято окончательное решение",- сообщила спикер Минобороны США Сабрина Сингх на брифинге.
Вслед за президентом Байденом поездку в Германию отменил и госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.
При подготовке материала использовались: сайт Белого дома, Пентагона, публикации Associated Press, "Голос Америки", CNBC, CNN, BBC и The New York Times.
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