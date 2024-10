Самый мощный за 100 лет. Что известно об урагане "Милтон" в США и в чем его опасность

По информации американского Национального центра наблюдения за ураганами, разрушительные ветры, опасные для жизни штормовые волны и сильные осадки будут распространяться, приближаясь к восточному побережью США. Специалисты прогнозируют значительные повреждения и ущерб, учитывая, что ураган направляется непосредственно к густонаселенной территории.

Губернатор штата Флорида Рон Десантис призвал местных немедленно эвакуироваться в связи с приближающейся стихией. The New York Times со ссылкой на Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям пишет, что уведомление о принудительной или рекомендованной эвакуации было разослано более 5,5 млн человек. Это самая большая эвакуация в истории Флориды.

По словам Десантиса, штат

Ожидается, что первым почувствует на себе удар Тампа - густонаселенный город, расположенный в одноименной бухте на побережье Мексиканского залива. Синоптики сообщают, что ветровое поле шторма удвоится к тому моменту, когда переместится на сушу и ударит по штату.

Мэр Тампы Джейн Кастор обратилась с важным предупреждением к жителям, решившим остаться в эвакуационных зонах.

"Я могу сказать без всякой драматизации: если вы решите остаться в одной из этих эвакуационных зон, вы умрете", - отметила она.

Согласно прогнозам, "Милтон" не остановится на Тампе. Вероятно, он пересечет территорию Флориды к ее противоположному побережью на Атлантическом океане. Также разрушительные ветры могут нанести ущерб далеко вглубь материка. Также есть угроза наводнения и возможно торнадо.

Американский Национальный центр наблюдения за ураганами прогнозирует выход "Милтона" на сушу вечером в среду, но прогноз NBC News предусматривает выход на сушу чуть позже, между 2:00 и 6:00 четверга по местному времени.

"Милтону" уже присвоен статус урагана 5 категории. Речь идет о максимальной отметке по шкале ураганов Саффира - Симпсона, при которой регистрируется колоссальная сила ветра и риск катастрофических разрушений. Синоптики сообщили, что скорость урагана несколько ослабла, но он все еще остается ураганом пятой категории.

Фото: отмечена красным цветом область обозначает потенциальный путь шторма (weather.com)

Предупреждения о шторме охватили почти все западное побережье Флориды. На участке, охватывающем округ Пинеллас, Сарасоту и город Тампа, ожидается затопление от 10 до 15 футов (от более 3 до 4,5 метров) от уровня земли. В городе Сент-Питерсберг во время шторма скорость ветра может 100 миль/час (более 160 км/ч), что больше, чем во время урагана "Хелен".

"Милтон" пройдет через Флориду с запада на восток. В Орландо и его окрестностях синоптики предупредили о дожде до 15 дюймов (38,1 см) и сказали, что город и регион сталкиваются с "чрезвычайной угрозой наводнения".

Впрочем, силу урагана нельзя оценить точно, поскольку он то достигает самой высокой категории, то утихает, то набирает обороты снова. В эпицентре стихии скорость ветра сейчас 280 км/код.

Чтобы уменьшить потенциальные катастрофические последствия стихии, местные жители забивают окна, обкладывают дома мешками с песком и проводят водоотвод. Кроме эвакуации в регионе аэропорты сообщили о закрытии, также к штормам готовят животных в зоопарке.

Как передают корреспонденты CNN, автодороги во Флориде переполнены машинами, более 17% автозаправочных станций Флориды не работают, а на некоторых АЗС заканчивается топливо.

#Milton 's pressure has dropped to 902 hPa. Только #hurricane with low pressure этот последний в календарный год в Atlantic on record является Wilma (2005-882 hPa). Atlantic pressure readings have been consistently recorded since 1979. pic.twitter.com/XKmLCBkDrw - Philip Klotzbach (@philklotzbach)