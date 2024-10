Найпотужніший за 100 років. Що відомо про ураган "Мілтон" у США та в чому його небезпека

Втім, вже з'явилася інформація від Пентагону, що з огляду на обставини, "Рамштайн" можуть перенести та об'єднати його з засіданням міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня. Однак остаточне ще не прийнято.

"Ми зараз це з'ясовуємо. Як ви знаєте, президент скасував свою поїздку до Німеччини. Тож ми працюємо в цьому напрямку і повідомимо, коли буде прийнято остаточне рішення",- повідомила речниця Міноборони США Сабріна Сінгх на брифінгу.

Слідом за президентом Байденом поїздку до Німеччини скасував і держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

