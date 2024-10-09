Найпотужніший за 100 років. Що відомо про ураган "Мілтон" у США та в чому його небезпека

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Хто першим відчує удар "Мілтона"

За інформацією американського Національного центру спостереження за ураганами, руйнівні вітри, небезпечні для життя штормові хвилі та сильні опади поширюватимуться, наближаючись до східного узбережжя США. Фахівці прогнозують значні пошкодження і збитки з огляду на те, що ураган прямує безпосередньо до густонаселеної території.

Губернатор штату Флорида Рон Десантіс закликав місцевих негайно евакуюватися у зв'язку з наближенням стихії. The New York Times з посиланням на Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій пише, що сповіщення про примусову або рекомендовану евакуацію було розіслано понад 5,5 млн осіб. Це найбільша евакуація в історії Флориди.

За словами Десантіса, штат

Очікується, що першим відчує на собі удар Тампа - густонаселене місто, яке розташоване в однойменній бухті на узбережжі Мексиканської затоки. Синоптики повідомляють, що вітрове поле шторму подвоїться до того моменту, коли переміститься на сушу і вдарить по штату.

Мер Тампи Джейн Кастор звернулася із важливим попередженням до співмешканців, які вирішили залишитися в евакуаційних зонах.

"Я можу сказати без жодної драматизації: якщо ви вирішите залишитися в одній з цих евакуаційних зон, ви помрете", - зазначила вона.

Ураган піде далі?

Згідно з прогнозами, "Мілтон" не зупиниться на Тампі. Ймовірно, він перетне територію Флориди до її протилежного узбережжя на Атлантичному океані. Також руйнівні вітри можуть завдати збитків далеко вглиб материка. Загрозою є також повені та можливе торнадо.

Американський Національний центр спостереження за ураганами прогнозує вихід "Мілтона" на сушу ввечері в середу, але прогноз NBC News передбачає вихід на сушу трохи пізніше, між 2:00 і 6:00 четверга за місцевим часом.

"Мілтону" вже присвоєно статус урагану 5 категорії. Мова йде про максимальну позначку за шкалою ураганів Саффіра - Сімпсона, за якої реєструється колосальна сила вітру та ризик катастрофічних руйнувань. Синоптики повідомили, що швидкість урагану дещо послабшала, але він все ще лишається ураганом п'ятої категорії.

Фото: позначена червоним кольором область позначає потенційний шлях шторму (weather.com)

Попередження про шторм охопили майже все західне узбережжя Флориди. На ділянці, яка охоплює округ Пінеллас, Сарасоту і місто Тампа очікується затоплення від 10 до 15 футів (від понад 3 до 4,5 метрів) від рівня землі. У місті Сент-Пітерсберг під час шторму швидкість вітру може 100 миль/год (понад 160 км/год), що більше, ніж під час урагану "Хелен".

"Мілтон" пройде через Флориду із заходу на схід. В Орландо та його околицях синоптики попередили про дощ до 15 дюймів (38,1 см) і сказали, що місто та регіон стикаються з "надзвичайною загрозою повені".

Як Флорида готується до стихії

Втім, силу урагану не можна оцінити точно, оскільки вона то сягає найвищої категорії, то вщухає, то набирає обертів знову. В епіцентрі стихії швидкість вітру нині 280 км/код.

Аби зменшити потенційні катастрофічні наслідки стихії, місцеві жителі забивають вікна, обкладають будинки мішками з піском та проводять водовідведення. Окрім евакуації в регіоні аеропорти повідомили про закриття, також до шторму готують тварин в зоопарку.

Як передають кореспонденти CNN, автошляхи у Флориді переповнені машинами, понад 17% з автозаправних станцій Флориди не працюють, а на деяких АЗС закінчується паливо.

Жителів узбережжя Флориди та й загалом штату закликають мати план порятунку, зібрати тривожну валізу з набором екстреної допомоги. Також влада просить підготувати запаси, включаючи продукти, що не швидко псуються, і воду на випадок тривалих знеструмлень. Також рекомендують мати готівку у наявності, оскільки банкомати можуть не працювати.

Примітно, що регіон тільки оговтується від спустошливого урагану "Хелен", внаслідок якого, як писав "Голос Америки", загинули понад дві сотні людей та були знищені багато об'єктів комунікації та інфраструктури в Північній Кароліні, Південній Кароліні, Джорджії, Флориді, Теннессі та Вірджинії. Тому фахівці вважають, можуть виникати труднощі у втікачів від наступного руйнівного урагану.

Фото: у Флориді через 10 днів після урагану "Хелен" готуються до приходу "Мілтона" (Getty Images)

Байден і Блінкен скасували поїздку до Німеччини

Президент США Джо Байден попередив, що ураган може стати одним із найбільш руйнівних в регіоні за останнє століття.

"Дай Боже, щоб цього не сталося, але зараз все виглядає саме так. Це питання життя і смерті", - заявив він, закликаючи місцевих жителів евакуюватися.

Байден запевнив, що провів переговори з представниками всіх політичних сил у регіоні, пообіцявши їм "будь-яку підтримку, яка може знадобитися".

Зважаючи на потужність урагану президент США вирішив відкласти свою поїздку до Анголи та Німеччини. Очікувалося, що в останній він мав очолити засідання у форматі "Рамштайн" щодо постачання зброї Україні та із союзниками обговорити подальшу підтримку українців.

Планувалося, що лідери США, Франції, Великої Британії та Німеччини зустрінуться цієї суботи в Берліні для переговорів щодо російсько-української війни та останніх подій на Близькому Сході.