Наводили удары о Краматорске и Славянске: СБУ задержала двух агентов ГРУ

Среда 01 октября 2025 10:27
Наводили удары о Краматорске и Славянске: СБУ задержала двух агентов ГРУ Фото: СБУ задержала двух агентов ГРУ (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

СБУ задержала двух агентов российского ГРУ, которые помогали врагу обстреливать Краматорск и Славянск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

Чтобы получить координаты для обстрелов, оккупанты завербовали местных жителей, которые в Telegram-каналах призывали к полной оккупации региона. После вербовки агенты в одиночку шпионили на разных прифронтовых участках, о чем "отчитывались" своим кураторам в анонимных чатах.

Что известно о подозреваемых

Одним из задержанных оказался 49-летний житель Славянска, который наводил российские авиабомбы и артиллерию на места сосредоточения украинских войск на территории громады.

Для конспирации перед "выходом" на задание агент надевал тактическую форму и выдавал себя за воина Сил обороны.

Другой фигурант - 66-летний житель Краматорска, которого российские спецслужбы завербовали через его знакомого. Через "связного" агент передавал оккупантам геолокации блокпостов и маршруты движения мобильных огневых групп украинских защитников. Задержанные находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Приговоры агентам РФ

Напомним, ранее агента ГРУ приговорили к 15 годам тюрьмы. Он корректировал ракетно-бомбовые, дроновые и артиллерийские удары россиян по Запорожской области.

Кроме того, недавно российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Он передавал оккупантам маршруты движения военных эшелонов на Днепропетровщине.

Также сообщалось, что российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Он шпионил за подразделениями ВСУ под видом женщины и корректировал вражеские ракетно-дронные атаки по Одесской области.

