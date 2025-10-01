Наводили удары о Краматорске и Славянске: СБУ задержала двух агентов ГРУ

СБУ задержала двух агентов российского ГРУ, которые помогали врагу обстреливать Краматорск и Славянск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

Чтобы получить координаты для обстрелов, оккупанты завербовали местных жителей, которые в Telegram-каналах призывали к полной оккупации региона. После вербовки агенты в одиночку шпионили на разных прифронтовых участках, о чем "отчитывались" своим кураторам в анонимных чатах.

Что известно о подозреваемых

Одним из задержанных оказался 49-летний житель Славянска, который наводил российские авиабомбы и артиллерию на места сосредоточения украинских войск на территории громады.

Для конспирации перед "выходом" на задание агент надевал тактическую форму и выдавал себя за воина Сил обороны.

Другой фигурант - 66-летний житель Краматорска, которого российские спецслужбы завербовали через его знакомого. Через "связного" агент передавал оккупантам геолокации блокпостов и маршруты движения мобильных огневых групп украинских защитников. Задержанные находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.