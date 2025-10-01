Наводили удары о Краматорске и Славянске: СБУ задержала двух агентов ГРУ
СБУ задержала двух агентов российского ГРУ, которые помогали врагу обстреливать Краматорск и Славянск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.
Чтобы получить координаты для обстрелов, оккупанты завербовали местных жителей, которые в Telegram-каналах призывали к полной оккупации региона. После вербовки агенты в одиночку шпионили на разных прифронтовых участках, о чем "отчитывались" своим кураторам в анонимных чатах.
Что известно о подозреваемых
Одним из задержанных оказался 49-летний житель Славянска, который наводил российские авиабомбы и артиллерию на места сосредоточения украинских войск на территории громады.
Для конспирации перед "выходом" на задание агент надевал тактическую форму и выдавал себя за воина Сил обороны.
Другой фигурант - 66-летний житель Краматорска, которого российские спецслужбы завербовали через его знакомого. Через "связного" агент передавал оккупантам геолокации блокпостов и маршруты движения мобильных огневых групп украинских защитников. Задержанные находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Приговоры агентам РФ
Напомним, ранее агента ГРУ приговорили к 15 годам тюрьмы. Он корректировал ракетно-бомбовые, дроновые и артиллерийские удары россиян по Запорожской области.
Кроме того, недавно российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Он передавал оккупантам маршруты движения военных эшелонов на Днепропетровщине.
Также сообщалось, что российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Он шпионил за подразделениями ВСУ под видом женщины и корректировал вражеские ракетно-дронные атаки по Одесской области.