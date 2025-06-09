Комбинированная атака на Ровенскую область: стало известно о последствиях, есть раненый

В ночь на 9 июня Россия осуществила комбинированную атаку на Ровенскую область. В результате ударов есть как минимум один пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Ровенской областной военной администрации Александра Коваля .

Другие подробности о последствиях ночной атаки РФ он пообещал предоставить позже. Коваль отметил, что на месте попаданий работают представители Сил обороны и других служб.

"Очень тяжелая ночь для Ровенщины. Наша область подверглась мощному воздушному удару врага. По предварительной информации, ранен один гражданский", - сообщил Коваль.

Атака на Украину 9 июня

Напомним, в ночь на 9 июня в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за российской атаки. Изначально РФ запустила ударные БПЛА.

В Киеве и области работала ПВО, раздавались взрывы. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в столице повреждено офисное здание.

В Ровно также раздались взрывы из-за атаки вражеских БПЛА. Позже Воздушные силы сообщили, что Россия запустила крылатые ракеты из Брянской области, однако не уточнялось, с чего именно. После этого раздались повторные взрывы в Ровно.

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